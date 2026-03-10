La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investiga a otras dos como presuntas autoras de un delito contra la salud pública , desarrollada en los municipios de Íscar (Valladolid) y Cuéllar (Segovia). La investigación ha permitido localizar cuatro puntos activos de venta de droga, tres de ellos situados en Íscar y uno en Cuéllar, lugares donde finalmente se han practicado las detenciones.

El pasado 4 de marzo, los agentes han realizado cuatro registros domiciliarios, uno de ellos en Cuéllar, donde se ha producido la mayor aprehensión de droga y donde residía el presunto líder del grupo, encargado de suministrar las sustancias al resto de los implicados.

Durante los registros, los agentes han localizado útiles de pesaje y material para la preparación y distribución de dosis, como envases y sistemas de cierre.

La operación se ha saldado con la intervención de 370 gramos de cocaína, 26 kilogramos de hachís en placas, más de 5.000 euros en efectivo y un vehículo presuntamente utilizado para la actividad delictiva, que ha quedado a disposición de la autoridad judicial.

Según las estimaciones de los investigadores, el valor de las sustancias intervenidas en el mercado ilícito al pormenor habría superado los 100.000 euros.

En los registros ha colaborado también la Guardia Civil de Segovia. Ninguno de los detenidos ni de los investigados contaba con antecedentes por hechos de la misma naturaleza. Los cuatro detenidos han ingresado en prisión provisional.