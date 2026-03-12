11 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha incorporado tres nuevos vehículos a la flota de la Policía Local, tres BMW X1 híbridos con 170 caballos de potencia, cristales de seguridad y paneles balísticos en las puertas. Dos de ellos, dotados con mampara de seguridad y kit para traslado de detenidos, reforzarán los Vehículos de Intervención Rápida (VIR), sustituyendo a otros dos que causan baja tras agotar su vida útil. El tercero quedará asignado al jefe de turno. La inversión total asciende a 260.515 euros (IVA incluido), financiada mediante un contrato de renting a cuatro años que incluye seguros a todo riesgo, mantenimiento y sustitución de neumáticos.

El alcalde, José Mazarías, presentó los vehículos junto al concejal de Seguridad Ciudadana, César Martín, y el intendente jefe, Vicente Sanz. Mazarías ha señalado que “con esta incorporación, el Ayuntamiento continúa modernizando y adaptando a las necesidades actuales la flota de vehículos de la Policía Local”. En las próximas semanas se sumarán además un vehículo 4×4 y cuatro motos.

El anuncio llega en un momento de máxima tensión entre el equipo de Gobierno y la plantilla. El pasado 7 de marzo, en el Consejo Municipal de Policía, tanto el PSOE como Segovia en Marcha reclamaron al Gobierno municipal el archivo de los expedientes disciplinarios e informativos abiertos a varios agentes como paso previo para reconducir un conflicto que, según los grupos de la oposición, no ha hecho sino agravarse durante el último año.