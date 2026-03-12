11 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha incorporado tres nuevos vehículos a la flota de la Policía Local, tres BMW X1 híbridos con 170 caballos de potencia, cristales de seguridad y paneles balísticos en las puertas. Dos de ellos, dotados con mampara de seguridad y kit para traslado de detenidos, reforzarán los Vehículos de Intervención Rápida (VIR), sustituyendo a otros dos que causan baja tras agotar su vida útil. El tercero quedará asignado al jefe de turno. La inversión total asciende a 260.515 euros (IVA incluido), financiada mediante un contrato de renting a cuatro años que incluye seguros a todo riesgo, mantenimiento y sustitución de neumáticos.
El alcalde, José Mazarías, presentó los vehículos junto al concejal de Seguridad Ciudadana, César Martín, y el intendente jefe, Vicente Sanz. Mazarías ha señalado que “con esta incorporación, el Ayuntamiento continúa modernizando y adaptando a las necesidades actuales la flota de vehículos de la Policía Local”. En las próximas semanas se sumarán además un vehículo 4×4 y cuatro motos.
El anuncio llega en un momento de máxima tensión entre el equipo de Gobierno y la plantilla. El pasado 7 de marzo, en el Consejo Municipal de Policía, tanto el PSOE como Segovia en Marcha reclamaron al Gobierno municipal el archivo de los expedientes disciplinarios e informativos abiertos a varios agentes como paso previo para reconducir un conflicto que, según los grupos de la oposición, no ha hecho sino agravarse durante el último año.
12 marzo, 2026
Esta presentación constituye una infracción de la ley electoral DENUNCIABLE según la LOREG. ¡¡¡Espero que algún Grupo político en el Ayuntamiento tome cartas en esta vulneración de la ley!!!
12 marzo, 2026
Ilustranos un poco “Mazo”… No lances la piedra y escondas la mano,(o te la lleves)!! En qué artículo lo has visto?
13 marzo, 2026
Mejor preguntar al Sr. Alcalde porqué ha retirado la noticia de la web del Ayuntamiento y de los perfiles suyos y del Ayto en las RRSS. ¡Él sabrá decirte mejor que yo, seguro!
13 marzo, 2026
De lo que tampoco hay artículos es del mayor juicio por corrupción de Castilla y León, la trama eólica, que afecta totalmente al PP.
13 marzo, 2026
Muy patriotas para poner banderas y viva España, pero luego en vez de comprar productos nacionales, favorecen a la industria extranjera
12 marzo, 2026
¿Y no había unos mas económicos e igual de cómodos y fiables? ¿Tenían que ser BMW?
Este Maza…
13 marzo, 2026
Primero Audis, ahora BMW, lo próximo Ferraris y no es magia, son tus impuestos
13 marzo, 2026
260.000 euros y en cuatro años te los quitan. Más de 85.000 euros cada uno y no son del ayuntamiento.
Alguien piensa en este Ayuntamiento?
13 marzo, 2026
No parecen pensar mucho, no…
Esto del renting es un mal negocio para las arcas públicas.
13 marzo, 2026
Cada coche 80 mil euros y encima luego no es tuyo? Pero nos toman el pelo los policías? Anda y que vayan en dacias.
13 marzo, 2026
TITULARES en el Norte de Castilla hace unos momentos. Creo que Acueducto2.com debería publicar la misma noticia. = “Ordenan retirar una publicación del Ayuntamiento de Segovia por vulneración electoral. El PSOE ha denunciado la presentación de los tres nuevos coches de la Policía Local”.