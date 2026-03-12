El presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES), Andrés Ortega, ha advertido de que el conflicto en Oriente Próximo está teniendo ya repercusiones directas en la economía de Segovia y su provincia, con efectos visibles en el turismo, los combustibles y los fertilizantes. Ortega ha realizado estas valoraciones en una entrevista en Vive Radio Segovia.

Uno de los impactos más inmediatos se aprecia en el turismo. Ortega ha señalado que la afluencia de visitantes asiáticos, habitual hasta hace pocas semanas, ha caído de forma notoria en la ciudad y en la provincia, con consecuencias directas para la hostelería y el comercio. La paralización de los aeropuertos de Dubái y Qatar, dos de los principales hubs de tránsito mundial, ha cortado ese flujo de forma brusca, justo en vísperas de la Semana Santa. “El turismo de masas que venía en este momento está paralizado y eso ya lo estamos viendo”, ha afirmado.

En cuanto a los precios de los combustibles, Ortega ha descrito una volatilidad inusual que genera incertidumbre entre las empresas: “Se descuentan ya los problemas y vemos cómo automáticamente suben los precios de los carburantes y luego cuesta mucho en bajar”. Ha pedido al Gobierno que, en lugar de “presumir de esa recaudación extra”, actúe con diligencia y aplique rebajas fiscales para aliviar el impacto sobre transportistas y empresas.

Fertilizantes y exportaciones, en el punto de mira

Otro de los sectores que más preocupa a la patronal segoviana es el agrícola. El cierre del Estrecho de Ormuz está provocando subidas importantes en el precio de los fertilizantes en plena campaña de campo, con consecuencias directas para los agricultores de la provincia. “Los fertilizantes en estos momentos se están viendo con unos incrementos de precios importantes y esto nos va a afectar”, ha señalado Ortega. A ello se suma la paralización de buques en los puertos españoles, que frena las exportaciones hacia Oriente Próximo.

Ortega ha respaldado la posición del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha reclamado al Gobierno medidas similares a las aplicadas durante la invasión rusa de Ucrania. “Necesitamos ponernos ya a trabajar en las medidas, en las soluciones y no esperemos a que vaya pasando el tiempo para ir aplicándolas”, ha dicho, poniendo a Portugal como ejemplo de país vecino que ya ha actuado en ese sentido.

El presidente de la FES ha aprovechado también para criticar la propuesta del Ministerio de Trabajo sobre la mesa de Democratización de las Empresas, que desde la Federación consideran contraria al artículo 38 de la Constitución, que garantiza la libertad de empresa. Ortega ha sostenido que la iniciativa “interfiere en la gestión empresarial”, reduce la competitividad y añade incertidumbre en un momento especialmente delicado: “Lo que pretende la ministra de Trabajo es un nuevo ejercicio de intervencionismo en la actividad empresarial y una vulneración del derecho a la propiedad privada”. La FES trasladó ayer un comunicado a los medios segovianos sobre este asunto, coincidiendo con la convocatoria de dicha mesa para este jueves.