13 Comments

El padre de una alumna de 15 años del Instituto de Enseñanza Secundaria La Albuera de Segovia ha denunciado públicamente que su hija lleva más de tres años sufriendo acoso escolar sin que el centro haya adoptado medidas efectivas. Antonio Bueno ha relatado la situación en Radio Segovia, donde ha descrito un hostigamiento continuado que comenzó en el entorno del municipio donde reside la familia y que acabó trasladándose al instituto.
Según ha explicado, el conflicto se inició en un grupo de amigos del pueblo y escala hasta el punto de que, en unas navidades, su hija recibió amenazas a través de una aplicación oculta en el teléfono. La familia lo puso en manos de la Guardia Civil, que identificó a los responsables, pero al ser menores de 14 años e inimputables el asunto quedó en una advertencia. Desde entonces, ha relatado Antonio, el grupo de acosadores fue ampliándose y los problemas se extendieron al instituto. “Lo que empezó en el pueblo se ha trasladado al centro”, ha explicado.
La familia comunicó al instituto lo ocurrido, incluida la intervención de la Guardia Civil, pero según Antonio el centro “se desmarcó por completo”, alegando que los hechos habían sucedido fuera de sus instalaciones. “Cuando tenemos entendido que en sus reglamentos del régimen interior está estipulado que aunque sea fuera del centro, si afecta la convivencia dentro del centro, tienen que tomar cartas en el asunto”, ha señalado, “cosa que no han hecho a día de hoy”.
Dentro del instituto, la menor ha sido objeto de insultos reiterados y burlas en grupo. En el último episodio relatado por su padre, la alumna soportó durante toda una charla de 15 minutos que varios compañeros le dieran patadas en la silla y se rieran de ella. Cuando la jefa de estudios intervino, los acosadores justificaron su actitud diciendo que se reían de otro compañero. “15 minutos ha durado la charla, y los 15 minutos tocando las narices”, ha lamentado el padre.
La gravedad de la situación llevó a la familia a buscar ayuda psicológica para la menor tras un episodio que puso de manifiesto el deterioro de su estado emocional. A pesar de ello, la alumna se ha negado a cambiar de centro. “Si hacemos eso al final van a ganar ellos”, le dijo a su padre, según ha contado Antonio. La única medida concreta que la familia ha logrado del instituto ha sido que la alumna pueda salir a los recreos en un espacio diferenciado. “Nos lo han conseguido como diciendo que íbamos a abrir un melón muy importante”, ha dicho Antonio. “Primero la salud y la vida de mi hija que todo lo demás”.
Antonio ha relatado también que otra familia del centro vivió una situación similar durante dos años y acabó trasladando a su hija a otro centro, mientras los acosadores continuaban en el instituto “de rositas”. Ha concluido su testimonio con un mensaje directo: “Es lo único que quiero, que nos dejen en paz, igual que nosotros dejamos vivir, que nos dejen vivir, y a mis hijos igual”.
13 marzo, 2026
Al ser en un instituto de Segovia pueden denunciar a la policía nacional, igual ellos pueden hacer algo mas
13 marzo, 2026
Espero que no haya lamentaciones por la inacción del centro, mi solidaridad con la alumna y la familia
13 marzo, 2026
A estas alturas de la vida, hay que cortar de raíz el bullying en cuanto se realiza una primera denuncia, independientemente de que los acosadores sean o no menores. Y el centro educativo debería hacérselo mirar… da igual que los actos empezasen fuera del centro, pero si continúan dentro, deberían tomar medidas.
Parece que la solución siempre es que la persona acosada se marche a otro centro, quizá si se echase a las personas que realizan el acoso si no cambian de actitud…Denlo una vuelta a ver…
STOP BULLYING
13 marzo, 2026
El acoso se denuncia ante las autoridades judiciales, en el centro no son expertos en derecho ni en criminología, ni en trabajo policial, son maestros o profesores. La dirección de los centros, en general no quieren que estos casos salgan a la luz, por el perjuicio que causa a la “Fama” del mismo, amén de otras cosas. No se puede permitir el acoso a un niño, hay que tratar de expulsar, de inmediato a los acosadores, menores o no. Hagan una ley que proteja a estos menores acosados, no que les aparte de sus compañeros, que si aparte a los acosadores.
13 marzo, 2026
Por qué será que no me extraña nada que pasen del tema. En un centro dónde se desentienden de malos profesores, teniendo que ser los propios alumnos los que vayan al ministerio de educación a poner sus quejas, por no preocuparse, no se preocupan ni de poner persianas en algunas aulas. Su gestión es tercermundista
13 marzo, 2026
En mi experiencia de hace unos años, parece que las cosas no han cambiado demasiado, la dirección de los centros en muchos casos suele quitar importancia a estas cosas para no buscarse “problemas” mirando para otro lado.
Yo entiendo que es un marrón para la directiva, pero si no van a ser capaces de enfrentarse a estas situaciones tal vez deberían abandonar sus cargos de responsabilidad en los centros.
13 marzo, 2026
Aunque sea un calvario, mi admiración y respeto por la alumna que se niega a cambiarse de centro de tal forma que, al final, no ganen los “más fuertes”.
No sólo es el bullying. Si lo trasladamos a la vida de los adultos, ¡anda que no se toman decisiones para poder vivir en paz! Podemos citar todas las decisiones políticas que se han adoptado para evitar riesgos, dejando que impere la voluntad del más fuerte, generalmente identificados con asesinatos
13 marzo, 2026
¿Cuál es la versión de lo ocurrido por parte del Instituto?
Estaría bien conocerla.
13 marzo, 2026
Yo creo que antes de publicar algo que es tan sensible en estos tiempos que corren, los buenos periodistas deberían haber hablado también con el centro aludido, cosa que no han hecho. Espero que del mismo modo que ponen en antena a hablar a alguien para que pueda decir cualguier cosa, también contrasten con el centro educativo si allí han hecho algo o no al respecto. De otro modo se estará haciendo mucho daño al sistema educativo, en este caso particular a la enseñanza pública.
13 marzo, 2026
Creo que un buen periodista habría contrastado la noticia antes con el centro educativo aludido, cosa que no ha sido así, dando por hecho que es verdad todo lo que dice el entrevistado. Claro que eso lo haría un buen periodista. Esta noticia sin contrastar, puede hacer mucho daño al sistema educativo y en este caso particular a la enseñanza pública.
13 marzo, 2026
Periodísticamente….no tiene ni medio pase dar voz a una persona con quejas sin contrastar y sin cotraponer con las otras partes implicadas…lo mismo que a esta persona se le da voz (de modo insólito), se le podría dar a otras personas que dicen estar en una situación parecida o similar.
Poner en el ojo del huracán toda la gestión de un centro educativo ejemplar a nivel provincial…..sin contrastar la información, me parece una aberración.
Ojo con verter información sin contrastar, ojo con dar altavoz sin dar réplica ni contraste.
13 marzo, 2026
Este artículo debiera ir acompañado de la versión del instituto sobre los hechos denunciados.
13 marzo, 2026
Tremendo error de la prensa y enorme el daño al centro. La experiencia nos dice que los centros tienen unos protocolos insuficientes, pero les vienen dados. La apertura de protocolos de acoso a veces desatan más problema que ayuda.
La situación viene del pueblo, están las autoridades en el asunto. ¿Qué cree el padre que puede hacer un centro educativo? Pues puede educar, que seguro que lo hace. Pero si la justifica no puede hacer nada con ellos, no pretenderá que el centro aplique la silla eléctrica.
Entiendo que es una situación muy difícil para la familia y la alumna. Pero si esto no está contrastado y es una sola versión, espero que el instituto tome medidas judiciales contra el padre y contra los medios por injurias.