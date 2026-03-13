13 Comments

El padre de una alumna de 15 años del Instituto de Enseñanza Secundaria La Albuera de Segovia ha denunciado públicamente que su hija lleva más de tres años sufriendo acoso escolar sin que el centro haya adoptado medidas efectivas. Antonio Bueno ha relatado la situación en Radio Segovia, donde ha descrito un hostigamiento continuado que comenzó en el entorno del municipio donde reside la familia y que acabó trasladándose al instituto.

Según ha explicado, el conflicto se inició en un grupo de amigos del pueblo y escala hasta el punto de que, en unas navidades, su hija recibió amenazas a través de una aplicación oculta en el teléfono. La familia lo puso en manos de la Guardia Civil, que identificó a los responsables, pero al ser menores de 14 años e inimputables el asunto quedó en una advertencia. Desde entonces, ha relatado Antonio, el grupo de acosadores fue ampliándose y los problemas se extendieron al instituto. “Lo que empezó en el pueblo se ha trasladado al centro”, ha explicado.

La familia comunicó al instituto lo ocurrido, incluida la intervención de la Guardia Civil, pero según Antonio el centro “se desmarcó por completo”, alegando que los hechos habían sucedido fuera de sus instalaciones. “Cuando tenemos entendido que en sus reglamentos del régimen interior está estipulado que aunque sea fuera del centro, si afecta la convivencia dentro del centro, tienen que tomar cartas en el asunto”, ha señalado, “cosa que no han hecho a día de hoy”.

Dentro del instituto, la menor ha sido objeto de insultos reiterados y burlas en grupo. En el último episodio relatado por su padre, la alumna soportó durante toda una charla de 15 minutos que varios compañeros le dieran patadas en la silla y se rieran de ella. Cuando la jefa de estudios intervino, los acosadores justificaron su actitud diciendo que se reían de otro compañero. “15 minutos ha durado la charla, y los 15 minutos tocando las narices”, ha lamentado el padre.

La gravedad de la situación llevó a la familia a buscar ayuda psicológica para la menor tras un episodio que puso de manifiesto el deterioro de su estado emocional. A pesar de ello, la alumna se ha negado a cambiar de centro. “Si hacemos eso al final van a ganar ellos”, le dijo a su padre, según ha contado Antonio. La única medida concreta que la familia ha logrado del instituto ha sido que la alumna pueda salir a los recreos en un espacio diferenciado. “Nos lo han conseguido como diciendo que íbamos a abrir un melón muy importante”, ha dicho Antonio. “Primero la salud y la vida de mi hija que todo lo demás”.

Antonio ha relatado también que otra familia del centro vivió una situación similar durante dos años y acabó trasladando a su hija a otro centro, mientras los acosadores continuaban en el instituto “de rositas”. Ha concluido su testimonio con un mensaje directo: “Es lo único que quiero, que nos dejen en paz, igual que nosotros dejamos vivir, que nos dejen vivir, y a mis hijos igual”.