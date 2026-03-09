4 Comments

El PSOE de Segovia celebrará el próximo miércoles 11 de marzo a las 19.00 horas su acto central de campaña en la capital segoviana, con la participación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y del candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. El encuentro tendrá lugar en el Restaurante Zibá José María Eventos.
En el acto también intervendrán la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, y el cabeza de lista del PSOE de Segovia a las Cortes de Castilla y León, Sergio Iglesias. La cita reunirá a cargos públicos, militantes, simpatizantes y ciudadanía en un encuentro que se enmarca en la recta final de la campaña electoral.
Desde la organización socialista han señalado que el acto busca reforzar el mensaje de cambio político en Castilla y León y movilizar a la ciudadanía de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo.
El PSOE ha defendido que los comicios suponen una oportunidad para abrir una nueva etapa en la comunidad tras cerca de 40 años de gobiernos del Partido Popular, y ha apelado a la participación y al voto al partido socialista para reforzar los servicios públicos, apoyar al medio rural y aumentar la representación de Segovia en la Junta.
9 marzo, 2026
Zapatero aterriza en Segovia para hablar de ‘cambio’… en un restaurante de eventos, que las revoluciones siempre se llevan mejor con canapé y vino. Aplausos, fotos y discursos sobre el medio rural mientras la ciudad pierde vecinos, vivienda y sentido común. Solo faltaría que en la mesa de invitados reservaran sitio para las víctimas segovianas del terrorismo, para explicarles también lo bien que va todo.
!! Que majete!!
9 marzo, 2026
A qué viene a Segovia? A blanquear su imagen y decirnos que sus comisiones eran por informes orales, o a qué tiene hijas como los demás a las que ayuda con la influencia del Estado. O bien nos recordará que siente admiración por Puigedmont y los independentistas, como hizo en el Senado. Siendo un expresidente del Gobierno se sentó con un prófugo de la Justicia española en un claro desprecio a nuestro Estado de Derecho. Es una persona sin principios, por mucho que presuma de ello. Espero que los segovianos castiguen al PSOE en estas elecciones como desprecio a todo lo que representa este señor. La presencia de este señor en campaña sólo se puede explicar por la cortedad de miras y falta de escrúpulos de quien dirige el PSOE en Segovia y en CyL, Aceves y el candidato Carlos Martínez.
9 marzo, 2026
No a la guerra, gracias
9 marzo, 2026
Decir No a la Guerra es decir si a colgar homosexuales y si a matar mujeres por no llevar velo