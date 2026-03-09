4 Comments

El PSOE de Segovia celebrará el próximo miércoles 11 de marzo a las 19.00 horas su acto central de campaña en la capital segoviana, con la participación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y del candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. El encuentro tendrá lugar en el Restaurante Zibá José María Eventos.

En el acto también intervendrán la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, y el cabeza de lista del PSOE de Segovia a las Cortes de Castilla y León, Sergio Iglesias. La cita reunirá a cargos públicos, militantes, simpatizantes y ciudadanía en un encuentro que se enmarca en la recta final de la campaña electoral.

Desde la organización socialista han señalado que el acto busca reforzar el mensaje de cambio político en Castilla y León y movilizar a la ciudadanía de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

El PSOE ha defendido que los comicios suponen una oportunidad para abrir una nueva etapa en la comunidad tras cerca de 40 años de gobiernos del Partido Popular, y ha apelado a la participación y al voto al partido socialista para reforzar los servicios públicos, apoyar al medio rural y aumentar la representación de Segovia en la Junta.