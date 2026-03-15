La Segoviana empata ante el líder y se aleja del ascenso

La Segoviana no pudo con el líder firmando un empate a cero ante el Fabril, filial del Deportivo. La idea era sacar una victoria con la que mantener vivas las opciones al ascenso directo, pero tras el empate el objetivo queda en poco menos que quimera. Y no jugó mal la Segovia, especialmente en el primer tiempo, pero nuevamente la infeficacia goleadora se interpuso en el objetivo. Mejoraron los gallegos tras el descanso, que terminaron por meter cerco a la meta local. Esta vez resistieron los de segovianos firmando unas tablas que alejan hasta los 7 puntos de ventaja para el sólido líder de la categoría.

Author: Redacción Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia. Share This Post On Google

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