La Segoviana no pudo con el líder firmando un empate a cero ante el Fabril, filial del Deportivo. La idea era sacar una victoria con la que mantener vivas las opciones al ascenso directo, pero tras el empate el objetivo queda en poco menos que quimera. Y no jugó mal la Segovia, especialmente en el primer tiempo, pero nuevamente la infeficacia goleadora se interpuso en el objetivo. Mejoraron los gallegos tras el descanso, que terminaron por meter cerco a la meta local. Esta vez resistieron los de segovianos firmando unas tablas que alejan hasta los 7 puntos de ventaja para el sólido líder de la categoría.
Home »Actualidad » La Segoviana empata ante el líder y se aleja del ascenso
Recent From Noticias
- La Segoviana empata ante el líder y se aleja del ascenso 15, Mar, 2026
- La decepción más grande del mundo15, Mar, 2026
- El humor de Madrigal: 15 de marzo15, Mar, 2026
- Sofocado el incendio de un coche en La Lastrilla11, Mar, 2026
- Campaña día 13: cada uno a su parcela11, Mar, 2026
- Convenio entre Asetra y Cibersegura10, Mar, 2026
- Nueva limitación de velocidad en Vía Roma10, Mar, 2026
Recent From Recomendados
- El humor de Madrigal: 15 de marzo 15, Mar, 2026
- Convenio entre Asetra y Cibersegura10, Mar, 2026
- Un complemento salarial de huevos21, Feb, 2026
Últimos comentarios