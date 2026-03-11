4 Comments

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, ha presentado una serie de propuestas para modificar la ordenanza municipal de limpieza que el equipo de gobierno del Partido Popular pretende llevar al pleno de este mes de marzo. Según ha explicado, el grupo socialista quiere ampliar el alcance de la propuesta planteada por el gobierno municipal y convertir la norma en un instrumento más amplio de organización del servicio.

“Creemos que tiene que ser aún más ambiciosa y perseguir, sobre todo, tres objetivos fundamentales”, ha señalado Martín durante la rueda de prensa. El primero de ellos es que la ordenanza tenga en cuenta la doble realidad urbana de Segovia, desde el casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad hasta los barrios, barrios incorporados, la entidad local menor de Revenga y los polígonos industriales, de manera que el sistema de limpieza responda a las necesidades de cada ámbito de la ciudad.

El segundo objetivo planteado por el PSOE es que la norma deje de centrarse únicamente en sancionar conductas. “La ordenanza debe dejar de ser básicamente sancionadora y convertirse también en una herramienta de planificación, evaluación y mejora constante del servicio de limpieza de la ciudad”, ha afirmado la portavoz socialista, que ha defendido la necesidad de incorporar indicadores y sistemas de seguimiento que permitan evaluar el funcionamiento del servicio.

El tercer eje de las propuestas socialistas se centra en reforzar la corresponsabilidad en el uso del espacio público, implicando no solo al Ayuntamiento, sino también a ciudadanía, sectores económicos y propietarios de inmuebles. “No consiste tanto en limpiar mucho, sino también en ensuciar poco”, ha resumido Martín.

Refuerzos de limpieza, solares abandonados y mercado navideño

Entre las medidas planteadas por el PSOE figura la creación de Zonas de Especial Protección de Limpieza Urbana, espacios donde se reforzaría el servicio debido a la mayor concentración de suciedad o tránsito de personas. Martín ha señalado que el casco histórico sufre una importante presión turística que incrementa la generación de residuos y la saturación de papeleras, aunque también ha citado zonas de barrios donde existen problemas similares, como áreas afectadas por aves en San José o la avenida de la Constitución.

El grupo socialista también propone elaborar un plan municipal de limpieza urbana que establezca la programación anual del servicio por barrios, determine las frecuencias mínimas de limpieza y contemple campañas de sensibilización. Según Martín, este sistema permitiría evaluar de forma continua el funcionamiento del servicio, algo que considera necesario porque, según ha señalado, en la actualidad “muchas veces nos damos cuenta de que no se evalúa de manera singular cada una de las acciones que se desarrollan en el servicio de limpieza”.

Entre las propuestas presentadas figura además la creación de un registro municipal de edificios y solares abandonados, con el objetivo de exigir responsabilidades a los propietarios cuando estos espacios generen suciedad o plagas. Martín ha advertido de que este tipo de situaciones terminan afectando a la vía pública y al conjunto de la ciudad.

Durante la comparecencia, la portavoz socialista también se ha referido a la resolución judicial que obliga al promotor del mercado navideño de 2023-2024 a pagar la tasa de ocupación de la vía pública, después de que el Ayuntamiento le eximiera inicialmente de ese pago. “Como ya dijimos durante todos estos meses de atrás, llevábamos razón, el promotor tenía que haber pagado esa tasa de ocupación de vía pública”, ha afirmado.

El grupo socialista ha anunciado que solicitará al equipo de gobierno información sobre otras posibles exenciones de tasas en eventos celebrados en la ciudad para comprobar si se han aplicado conforme a la normativa municipal.