El Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha solicitado al equipo de gobierno que actúe “con diligencia y rapidez” para solucionar los problemas de mantenimiento que presenta el aparcamiento municipal de José Zorrilla, con filtraciones de agua, humedades, deterioro de paredes y problemas en los accesos, además de las quejas recurrentes de usuarios por el mal funcionamiento de los ascensores.

La portavoz municipal de Ciudadanos, Noemí Otero, ha reclamado al equipo de gobierno que “no mire hacia otro lado ante el estado en el que se encuentra una infraestructura municipal utilizada diariamente por numerosos segovianos”.

“Estamos hablando de un aparcamiento de titularidad municipal que debería estar en condiciones adecuadas de mantenimiento, seguridad y salubridad, algo que no es así”, ha señalado Otero, quien ha subrayado que “mantener en condiciones los servicios e infraestructuras municipales es el apoyo que necesitan los negocios de esta calle comercial, que, sin embargo, no ven un revulsivo real que revitalice la zona”.

La portavoz liberal ha pedido al gobierno municipal diligencia y rapidez para abordar las mejoras necesarias en esta instalación, y ha aprovechado para recordar la situación del contrato de la ORA en la ciudad.

En este sentido, Otero ha subrayado que han pasado ya 34 años desde que se formalizó el contrato del servicio de estacionamiento regulado, que acumula diez prórrogas y que todavía sigue sin renovarse.

“Una vez más tenemos que recordar que la renovación del contrato de la ORA era una de las prioridades que el Partido Popular defendía cuando estaba en la oposición”, ha explicado.

La portavoz de Ciudadanos también ha recordado que antes de 2023, cuando PP y Ciudadanos compartían oposición, ambos grupos reclamaban actuaciones tanto en el parking José Zorrilla como en la renovación del contrato de la ORA.

“Sin embargo, tras tres años de gobierno del Partido Popular del señor Mazarías, se sigue sin cumplir con este compromiso, pese a que se trata de una cuestión clave para la gestión del estacionamiento y de las infraestructuras asociadas en la ciudad”, ha concluido.