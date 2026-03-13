Segovia suma tres eurotaxis y eleva a cinco los taxis adaptados en la ciudad

El Ayuntamiento de Segovia ha aprobado la convocatoria de licitación de tres nuevas licencias de taxi, con lo que el parque total pasará de las 58 actuales a 61. De ellas, cinco serán vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, frente a los dos que existen en este momento. El alcalde, José Mazarías, ha destacado que se trata de “un servicio altamente demandado por la ciudadanía y muy necesario para atender a las necesidades que tiene la gente que viene a visitarnos a la ciudad”.

La ampliación está pactada con los taxistas segovianos y contempla, además, la posibilidad de crear dos licencias adicionales a lo largo del año si la demanda lo requiere, lo que elevaría el total hasta 63. El canon mínimo de licitación se ha fijado en 150.000 euros por licencia, que se otorga por tiempo indefinido.

Criterios de valoración

Entre los aspectos que se tendrán en cuenta en el proceso de licitación figura el número de plazas del vehículo, otorgando la puntuación máxima —20 puntos— a los que dispongan de nueve plazas. Se valorará también con cinco puntos adicionales la implantación de un bucle magnético, un sistema que facilita la comunicación entre el conductor y los pasajeros con dificultades auditivas.

El proceso establece asimismo preferencia para los conductores asalariados de los actuales titulares de licencia que trabajen a tiempo completo y en dedicación exclusiva, aunque cualquier licitante podrá optar a la licencia conforme a los baremos de puntuación establecidos.

Los interesados dispondrán de 15 días naturales para presentar propuestas desde el día siguiente a la publicación del anuncio en la plataforma de contratación del sector público. Tras un trámite de audiencia a colectivos y particulares, y una vez resueltas las posibles alegaciones, se abrirá un nuevo plazo de 30 días naturales para presentar proposiciones definitivas. Mazarías ha subrayado que disponer de taxis adaptados “va a permitir que personas con movilidad reducida, ya sean usuarios de sillas de ruedas, personas mayores o con algún tipo de dificultad en la movilidad, puedan desplazarse por la ciudad”.