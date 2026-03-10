Expertos nacionales analizan en Segovia la calidad de la dependencia

El Centro de Servicios Sociales La Fuencisla, dependiente de la Diputación de Segovia, acoge entre este martes y miércoles un encuentro técnico en el que participan representantes de los servicios sociales de las diecisiete comunidades autónomas para avanzar en el diseño de un sistema común de evaluación de la calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

La reunión forma parte de un proyecto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través del Imserso y en colaboración con el SIIS Centro de Documentación y Estudios, cuyo objetivo es establecer un método común que permita medir la calidad de la atención a las personas en situación de dependencia.

El encuentro ha sido inaugurado por el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, quien animó a los participantes a trabajar en un modelo que permita “entender cómo la calidad en el ámbito profesional puede ser medida desde unos estándares que corresponderían al bienestar en una vivienda”.

Durante su intervención, De Vicente recordó que el Área de Asuntos Sociales de la institución provincial lleva años apostando por un modelo basado en la atención centrada en la persona, en el que se prioriza la autonomía, la historia de vida y las preferencias de quienes residen en los centros.

El encuentro reúne a responsables técnicos y altos cargos de los servicios sociales de todo el país, encabezados por la subdirectora general de Planificación, Ordenación y Evaluación del Imserso, Esther Pérez de Vargas, y por el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia de la Junta de Castilla y León, Eduardo García Brea.

Durante las dos jornadas se abordarán cuestiones relacionadas con el marco normativo de calidad en Castilla y León, la toma de decisiones en la atención a las personas dependientes, la conexión de los centros con la comunidad y el modelo de unidades de convivencia. También se desarrollarán dinámicas de trabajo con profesionales del centro y con personas residentes.

La directora del centro, Cristina Vicente, considera que este encuentro permite compartir experiencias y avanzar en un modelo común. Según explicó, la cita “supone una oportunidad para dar continuidad al proceso de contraste técnico y construcción compartida del modelo que tenemos en el centro”.

Fase experimental

El proyecto impulsado por el Imserso contempla varias fases de desarrollo. Tras esta etapa de trabajo técnico, está previsto que a partir de septiembre comience una fase de aplicación experimental para comprobar que los estándares de calidad y los criterios de evaluación definidos son claros y aplicables en la práctica. Entre los centros seleccionados para esta fase piloto se encuentra precisamente el CSS La Fuencisla, que participará en la puesta a prueba del nuevo sistema de evaluación de la calidad de los servicios de atención a la dependencia.