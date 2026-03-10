8 Comments

Posted By Redacción on 10, Mar, 2026
Las organizaciones agrarias han convocado para este martes una concentración en Santovenia de Pisuerga (Valladolid) contra la subida del gasóleo agrícola, que en las últimas semanas ha experimentado un fuerte incremento y amenaza con elevar los costes de producción en el campo. La protesta se celebrará en el centro de hidrocarburos de la localidad vallisoletana y está promovida de forma conjunta por Unión de Campesinos, Asaja, COAG y UPA.
El presidente de la Unión de Campesinos de Segovia, César Acebes, explicó que el precio del gasóleo B ha pasado de 95 céntimos a 1,35 euros por litro, lo que supone un incremento cercano al 42%. “Es una exageración”, afirmó, al tiempo que recordó que durante el conflicto entre Rusia y Ucrania el combustible llegó a alcanzar los 1,70 euros por litro.
Las organizaciones temen que la escalada continúe en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y por la incertidumbre en los mercados energéticos. Según Aceves, el cierre parcial del estrecho de Ormuz ha influido en el encarecimiento, aunque considera que también existe un componente especulativo en el mercado.
“Pedimos al Gobierno que presione a las petroleras para que no quieran hacer el agosto como siempre”, señaló el representante agrario, quien recordó que España dispone de reservas de carburante equivalentes a 90 días de consumo, por lo que, a su juicio, la subida no estaría plenamente justificada.
Acebes advirtió además de que el aumento del gasóleo tiene un efecto directo en toda la actividad agraria. “Da igual que la explotación sea ganadera o agrícola: todos consumimos gasóleo”, explicó, señalando que el incremento del precio repercute también en otros costes como el transporte o los fertilizantes.
La protesta de este martes pretende llamar la atención sobre la situación del sector y denunciar el impacto que el encarecimiento del combustible puede tener en la rentabilidad de las explotaciones. Las organizaciones agrarias han organizado desplazamientos desde distintas provincias para acudir a la concentración regional. En este sentido, Acebes subrayó que la movilización es necesaria para que las reivindicaciones del sector sean escuchadas. “Si no hay presión en la calle, funciona muy poco; cuando hay presión, sí que se consiguen medidas”, afirmó.
El dirigente agrario también alertó de la falta de rentabilidad del sector y de las dificultades para garantizar el relevo generacional en el campo. Según explicó, la renta de agricultores y ganaderos se sitúa en torno a un 35% por debajo de la media del resto de trabajadores, una situación que complica la incorporación de jóvenes a la actividad.
Además, expresó su preocupación por la posibilidad de que la Política Agraria Común (PAC) sufra recortes en el futuro. Las organizaciones agrarias defienden mantener una PAC fuerte y reclaman que las ayudas se orienten principalmente hacia los profesionales que viven y trabajan en el medio rural.
La concentración de Santovenia de Pisuerga pretende ser, según las organizaciones convocantes, un primer aviso ante una situación que consideran insostenible para el campo si continúan aumentando los costes energéticos.
Pues nada. Que se acerquen por la calle Genova y por la calle donde tenga su sede Vox a gritarles. Hace poco votaron en contra de una norma que posibilitaba al gobierno limitar precios en caso de situaciones especiales. Tambien porque segun las declaraciones de ambos partidos, apoyan incondicionalmente esta guerra sin sentido que ha puesto en marcha Trump junto a Israel.
Pero despues llegara el proximo domingo y todos a votar a alguno de esos dos partidos porque parecen que son los unicos que les comprenden.
10 marzo, 2026
Si te parece votan a Sánchez. El amigo de Jamenei, Maduro, Txapote, Puigdemont, los puteros, los agresores sexuales de Izquierdas, los enchufados los corruptos, los inútiles…
10 marzo, 2026
LLevan votando a la derecha toda la vida y su situación no para de empeorar, o eso dicen ellos
10 marzo, 2026
No se si te has dado cuenta que has soltado toda la retahila de frases usadas por el PP en los ultimos tiempos. No te has dejado ni una. Son temas que no le dejan dormir ni a Trump ni al de Israel.
Pero eso si. Tu centrate en esos temas y deja que el precio del petroleo siga subiendo gracias a esos que tu partido apoya incondicionalmente.
10 marzo, 2026
Lleváis votando siete años al dictador Sánchez y somos todos más pobres, ganamos menos, tenemos menos dinero todos, los precios de los alimentos han subido hasta el infinito, , pagamos más impuestos que nunca para que se malgaste el dinero de todos o lo trinque cuatro de tu partido, no puedes llenar el depósito del coche, porque Estados Unidos no nos va a vender ni gota, ni podemos poner la calefacción porque Estados Unidos no nos va a vender gas. Vota Psoe. Vota pasar hambre. Ellos no. Claro.
10 marzo, 2026
Ya que me lo mencionas, me gustaria que me desglosaras los motivos porque llamas dictador a Sanchez. Aparte de porque lo dice el PP, indicame las causas por las que consideras que vivimos en una dictadura. Me imagino que ya que le llamas dictador, tendras tu opinion basada en unos hechos claros que la motiven. Me quedo esperando tu extensa respuesta explicando los motivos de ese calificativo.
10 marzo, 2026
Sera mejor votar a PP o PSOE que votaron a favor de mercosur para arruinar a todo el campo europeo. de eso no dicen nada en sus mitines de campaña electoral
10 marzo, 2026
Mucho critican a la Union Europea, pero bien que piden que las ayudas de la PAC crezcan. Ahhh, por cierto. Tus amigos de Vox opinan que la Union Europea no tiene sentido y estan deseando que desaparezca. Como compaginas que no haya union europea con el pedir mas ayudas para el campo a la union europea? Pero como los de VOX son unos maravillosos financieros serian capaces de incrementar ayudas con bajar los impuestos. Ahhhh… te doy respuesta a tu contestacion. Con quitar cuatro “chiringuitos”, no se ahorran los mas de cinco mil millones de euros que europa destina al campo español.