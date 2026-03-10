8 Comments

Las organizaciones temen que la escalada continúe en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y por la incertidumbre en los mercados energéticos. Según Aceves, el cierre parcial del estrecho de Ormuz ha influido en el encarecimiento, aunque considera que también existe un componente especulativo en el mercado.

“Pedimos al Gobierno que presione a las petroleras para que no quieran hacer el agosto como siempre”, señaló el representante agrario, quien recordó que España dispone de reservas de carburante equivalentes a 90 días de consumo, por lo que, a su juicio, la subida no estaría plenamente justificada.

Acebes advirtió además de que el aumento del gasóleo tiene un efecto directo en toda la actividad agraria. “Da igual que la explotación sea ganadera o agrícola: todos consumimos gasóleo”, explicó, señalando que el incremento del precio repercute también en otros costes como el transporte o los fertilizantes.

La protesta de este martes pretende llamar la atención sobre la situación del sector y denunciar el impacto que el encarecimiento del combustible puede tener en la rentabilidad de las explotaciones. Las organizaciones agrarias han organizado desplazamientos desde distintas provincias para acudir a la concentración regional. En este sentido, Acebes subrayó que la movilización es necesaria para que las reivindicaciones del sector sean escuchadas. “Si no hay presión en la calle, funciona muy poco; cuando hay presión, sí que se consiguen medidas”, afirmó.

El dirigente agrario también alertó de la falta de rentabilidad del sector y de las dificultades para garantizar el relevo generacional en el campo. Según explicó, la renta de agricultores y ganaderos se sitúa en torno a un 35% por debajo de la media del resto de trabajadores, una situación que complica la incorporación de jóvenes a la actividad.

Además, expresó su preocupación por la posibilidad de que la Política Agraria Común (PAC) sufra recortes en el futuro. Las organizaciones agrarias defienden mantener una PAC fuerte y reclaman que las ayudas se orienten principalmente hacia los profesionales que viven y trabajan en el medio rural.

La concentración de Santovenia de Pisuerga pretende ser, según las organizaciones convocantes, un primer aviso ante una situación que consideran insostenible para el campo si continúan aumentando los costes energéticos.