Bercial recibirá a Los Porretas en su gira 35 aniversario

El festival Rock & Village celebrará su segunda edición con dos citas en la provincia de Segovia: el 21 de marzo en Carbonero el Mayor y el 23 de mayo en Bercial, donde actuará la banda madrileña Los Porretas dentro de su gira por el 35 aniversario.

La organización prevé reunir a más de 2.000 asistentes entre las dos jornadas, que ofrecerán más de quince horas de música en directo, desde la una del mediodía hasta las cuatro de la madrugada, además de actividades paralelas, gastronomía y ambiente rural.

Carbonero el Mayor

La primera parada del festival tendrá lugar el 21 de marzo en Carbonero el Mayor, con un cartel encabezado por Me Fritos and The Gimme Cheetos, banda conocida por su directo basado en versiones de punk y rock. El festival también contará con la participación de grupos segovianos como La Liga y Los Birutas, junto a Rock “n” Roll Cirkus y Eskupitajo en la Almorrana, en una jornada que combinará conciertos, sesiones de DJ y propuestas gastronómicas. Las entradas para esta cita parten de 12 euros.

Los Porretas

La segunda jornada se celebrará el 23 de mayo en Bercial, localidad donde nació el festival y donde se espera reunir a cerca de 1.200 personas. La banda madrileña Los Porretas será la cabeza de cartel dentro de su gira por el 35 aniversario. El grupo ha destacado el carácter del evento y su vinculación con el entorno rural. “Nos mola mucho la esencia de Rock & Village. Los festivales pequeños, de pueblo, con la gente cerca y el rock de verdad son los que mantienen vivo todo esto”, han señalado. El cartel de esta jornada se completará con otras cinco bandas, cuyos horarios se anunciarán en las redes sociales del festival. Las entradas para el concierto de Bercial se pueden adquirir a partir de 15 euros.

Música y convivencia

Los organizadores han explicado que el objetivo del festival es convertir Rock & Village en un punto de encuentro intergeneracional en torno a la música en directo en un entorno rural. “Es un lujo reunir a más de mil personas de todas las edades en un pueblo de 100 habitantes”, ha señalado Juan Martín “Juancho”, uno de los organizadores. Por su parte, Manuel Monsalve ha destacado que el proyecto busca revitalizar la actividad cultural en los pueblos.

Las entradas pueden adquirirse online a través de Fourvenues y de forma presencial en varios establecimientos de Carbonero el Mayor y Segovia. El festival también ofrecerá servicio de autobús entre Segovia y Bercial, zona de acampada y una paella de bienvenida para los asistentes, además de food trucks durante toda la jornada.