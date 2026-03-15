5 Comments

De poco le ha servido a Francisco Vázquez ganar con claridad las elecciones en la provincia de Segovia. El PP es el partido que más crece, pasando del 34,6% de los sufragios al 39%. Pero es una victoria sin premio. Repite procuradores, con el propio Vázquez, Elena Rincón y José Luis Sanz Merino, pero ve cómo los frutos se los lleva la competencia.

Y es que el verdadero ganador en Segovia ha sido el PSOE del joven Sergio Iglesias, que en un contexto muy difícil para el partido en la provincia, se ha llevado la niña bonita, el diputado añadido que fijaba el incremento demográfico, y recupera los tres procuradores que llegó a tener hace 10 años.

En el éxito del PSOE mucho tiene que ver el pinchazo de Vox en la provincia. A los socialistas les ha bastado mantener el porcentaje de voto de 2022, con un 31.2%, porque lo cierto es que la formación ultraderechista se ha quedado lejos en la lucha por este séptimo procurador, se queda con lo que tenía y no logra sumar votos en la provincia, todo lo contrario, pasa del 31,4% al 31,3% en un contexto en el que a priori salían como los grandes favoritos para subir en representación. En Segovia, los de Abascal han registrado un claro fiasco.

Como no lo ha sido menos para la izquierda del PSOE, IU se mantiene cerca de los 2.000 votos, pero a Podemos le pasan por delante los de Se Acabó la Fiesta e incluso el partido de Silvia Clemente, que saca 824 votos (al 99% del escrutinio).