5 Comments

De poco le ha servido a Francisco Vázquez ganar con claridad las elecciones en la provincia de Segovia. El PP es el partido que más crece, pasando del 34,6% de los sufragios al 39%. Pero es una victoria sin premio. Repite procuradores, con el propio Vázquez, Elena Rincón y José Luis Sanz Merino, pero ve cómo los frutos se los lleva la competencia.
Y es que el verdadero ganador en Segovia ha sido el PSOE del joven Sergio Iglesias, que en un contexto muy difícil para el partido en la provincia, se ha llevado la niña bonita, el diputado añadido que fijaba el incremento demográfico, y recupera los tres procuradores que llegó a tener hace 10 años.
En el éxito del PSOE mucho tiene que ver el pinchazo de Vox en la provincia. A los socialistas les ha bastado mantener el porcentaje de voto de 2022, con un 31.2%, porque lo cierto es que la formación ultraderechista se ha quedado lejos en la lucha por este séptimo procurador, se queda con lo que tenía y no logra sumar votos en la provincia, todo lo contrario, pasa del 31,4% al 31,3% en un contexto en el que a priori salían como los grandes favoritos para subir en representación. En Segovia, los de Abascal han registrado un claro fiasco.
Como no lo ha sido menos para la izquierda del PSOE, IU se mantiene cerca de los 2.000 votos, pero a Podemos le pasan por delante los de Se Acabó la Fiesta e incluso el partido de Silvia Clemente, que saca 824 votos (al 99% del escrutinio).
15 marzo, 2026
El batacazo en Segovia de la ultraizquierda de Podemos y la ultraderecha de Vox tiene nombre y apellidos. Acabarán por desaparecer de nuestra tierra.
16 marzo, 2026
No veo de donde sacas los datos para afirmar que VOX se ha llevado un Batacazo, VOX a conseguido 611 votos mas que en 2022 contando que en el 22 no se presentaron ni SALF ni Silvia Clemente,(votos tirados) por lo tanto mejora para VOX aunque no se traduzca en un escaño mas, el gran batacazo es para Podemos que no han podido mantener los 3716 votos que han perdido desde las elecciones del año 2022. Y el PSOE (Pedro Sanchez os Engaña) a sacado 788 votos mas que en 2022 bastante menos que el PP que a subido 4577 votos.
16 marzo, 2026
Pan para hoy, hambre para mañana, don Misco…
16 marzo, 2026
Es un caso de manual sobre cómo funciona nuestro sistema electoral (D’Hondt).
Aunque el PP ha crecido con fuerza (+3.985 votos) y el PSOE apenas se ha movido (+338 votos), el reparto de escaños no premia el crecimiento absoluto, sino la posición relativa en la cola por el último procurador.
16 marzo, 2026
Ahora que han ganado las elecciones el PSOE,dejará el mítico Aceves, en un acto de democracia y libertad de expresión, comentar sus originales, meditadas y lúcidas homilías???