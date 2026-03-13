Chipi fusiona bar y escenario en el Teatro Juan Bravo

El escenario del Teatro Juan Bravo se transformará mañana sábado, 14 de marzo, a partir de las 20:30 horas, en una combinación de bar y altar para recibir al guionista y escritor de canciones Antonio Romera Chipi. El artista, que ha escrito temas para intérpretes como Silvia Pérez Cruz, Las Migas, Salvador Sobral o Pasión Vega, y que también es autor de guiones que han puesto en escena otros como José Corbacho, Fernando Tejero o El Sevilla, ha creado un espectáculo a su medida en el que los monólogos de humor, las canciones y el teatro se dan la mano.

El bar nuestro de cada día, que además de la actuación de Chipi cuenta con la música en directo de la banda compuesta por Javier Galiana de la Rosa al piano, Bernardo Parrilla a los instrumentos de viento y David León a las percusiones, presenta a un camarero que se ve obligado a cumplir la última voluntad de Malandro, un asiduo cliente que antes de su muerte ha preferido dejar una fiesta pagada en el bar a un entierro convencional en el tanatorio.

A lo largo de cerca de una hora y media, Chipi improvisa una ceremonia, convirtiendo el velorio en un conjunto de historias, a veces contadas y otras cantadas, en las que va celebrando la vida entre luces y sombras con la esperanza de dejar un legado de sabiduría cotidiana que sirva a los presentes de aprendizaje vital.

El montaje que Antonio Romera ‘Chipi’ ofrecerá en el Juan Bravo por un precio único de entrada de 20 euros, que puede ser adquirida tanto en Tickentradas como en taquilla, forma parte del nuevo proyecto del artista, quien durante 2025 ha recibido por ‘El bar nuestro de cada día’ los premios de mejor espectáculo teatral, mejor autoría en música y mejor interpretación masculina de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía. Estos galardones se suman al de mejor espectáculo logrado en la Feria de Artes Escénicas de Andalucía en 2024.