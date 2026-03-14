11 Comments

La campaña discurría según lo previsto. El PP, buscando el desmarque de Vox, acusando a los “amigos de Trump” de devenir un perro del hortelano que, en la práctica, no deja gobernar a nadie y bloquea las instituciones. Curiosamente, el PSOE, llevaba una campaña novedosa, el mantra de “que viene el fascismo”, que tan pocos réditos ha dado en Extremadura y Aragón, se matizó, y acertadamente Carlos Martínez puso el énfasis en su fortaleza: “soy la única alternativa a 40 años de PP”. IU y Podemos, a lo suyo, intentando sacar asomar cabeza en las Cortes en territorio hostil. Y luego está Vox, o sea Abascal, prodigándose por toda la región, para recoger el voto del descontento, que es su mercado, atizando la “sánchezfobia”, la “ecofobia” y la “feminofobia”.
Y así estaba la cosa, camino a lo de siempre (Vox crece, el PP no, y el PSOE baja, que no otro será el titular del domingo) cuando estalló otro impresionante episodio de la estupidez humana llevada al límite. La guerra. Como si en Gaza o Ucrania no hubiera ya suficiente ración de jóvenes sin piernas, niños asesinados, ciudades destripadas, se añade ahora la convulsión en la gasolinera del mundo que a los ciudadanos nos costará otro mordisco en nuestra anémica cartera, mordiscos que llenan las de otros, pues no hay lugar a dudas sobre la naturaleza absurda absolutamente especulativa, electoralista y mesiánica de los bombardeos sobre Irán y Líbano.
¿Qué impacto tendrá en las urnas? Pienso que no mucho, aunque evidentemente fomentará el voto al PSOE, el partido que frente a la ambigüedad del PP (aún con mala conciencia -y se entiende- por la estafa del trío de las Azores) más rotundamente ha manifestado lo obvio: No a la guerra, y menos cuando nos viene impuesta por intereses tan mezquinos. Realmente no hay por dónde cogerlo. Matar por dinero y para revertir tendencias electorales, siguiendo la batuta de Israel empeñado en asegurar su supervivencia sobre la ruinas de los vecinos (Líbano, Gaza, Siria, Irak…) Algo que no entraba en los cálculos de Abascal, cautivo ahora de sus besos a este trastornado llamado Donald Trump.
De modo que el escenario, el relato, ha cambiado. Está claro que la guerra será tremendamente costosa para Europa, que deberá ahora marcar distancias con los Estados Unidos. En un giro de guión que evidencia, más que nunca, la necesidad y ventajas de aferrarse al orden internacional y derechos humanos frente a la ley de la selva que preconizan Trump y Putin. Los amigos de Abascal.
Así las cosas, el populismo nacionalista europeo parece obligado a reinventarse, como está haciendo Giorgia Meloni en Italia, si quiere seguir creciendo. Viraje al centro, pero claro, en ese viaje de regreso al PP, ¿qué pinta Vox? Son partidos, que como les pasara a Ciudadanos o Podemos, sufren al institucionalizarse. Pierden su carácter diferenciador y entran de lleno en la política real, la de mantener las poltronas y los sueldos. Quítate tú para meterme yo. Se acabaron las fotos con Trump.
Así pues, estas elecciones probablemente marquen el techo real de Vox en la medida de que las políticas trumpistas que defienden tan caras y violentas nos resultan. De manera que el bloqueo institucional con la vista puesta en la repetición electoral para seguir creciendo y devenir una alternativa de poder real al PP, de repente, se convierte en un riesgo para el proyecto y un imponente balón de oxígeno para una izquierda en la UCI.
14 marzo, 2026
Señor Besa, señor Besa, que me está recordando a esos izquierdistas simplones que creen que con decir no a la guerra lo solucionan todo, pero sin mover un dedo para negociar, presionar o ayudar, pacifistas de salón mientras les den votos, porque los muertos les importan un bledo siempre que no haya rédito electoral, al igual que el feminismo de nómina y cursitos. ¿Dónde estaban las protestas cuando los iraníes mataron a más de 30.000 personas solo por pedir libertad, dónde la condena, o un intento de negociación? Lo malo es que todo es tan simple como que un tipo sin escrúpulos se mantenga en el poder para defenderse mejor de las causas judiciales que hay y que pueden llegar. Lo demás, fuegos de artificio aclamados por los palmeros que se benefician de los cargos y por los incondicionales de la secta.
14 marzo, 2026
Viva Pedro Sánchez, el mejor presidente junto con Zapatero.
14 marzo, 2026
Que Abascal atiza la feminofobia lo dirá usted señor Besa pero es mentira.
14 marzo, 2026
En este totum revolutum mundial, nacinal, virtual y provinciano sugerir que los que no esten del lado del psoe están a favor de la guerra tiene poco recorrido, mejor obsevar los hechos y mañana que dios reparta suerte que como reparta justicia no se yo
14 marzo, 2026
Con pocos días de diferencia vimos cuántas personas se congregaron en el Azoguejo recordando el cuarto aniversario de la guerra en Ucrania y cuántas aprovecharon el 8 – M para gritar “No a esta guerra”. Como siempre, para la izquierda hay muertos de primera y el resto.
14 marzo, 2026
Refleja perfectamente el panorama actual, ya desconcertante en su origen, en el que todos tirábamos del mismo carro pero en distintas direcciones
Con el cambio de escenario internacional la situación todavía se vuelve más enrevesada y nos viene a demostrar en qué medida somos marionetas de un orden internacional, en el que vale más la razón de la fuerza que la fuerza de la razón.
Esa definición de la política atribuida a Aristóteles como “el arte de lo posible”, se ha convertido hoy más que nunca en el arte de lo imposible, para desconcierto de un electorado al que arrollan los acontecimientos
.Por supuesto que nadie queremos la guerra, pero me temo que eso no está en nuestra mano ni el de aquellos que con evidente oportunismo se pronuncian en su contra.
Con arreglar los problemas de casa iríamos sobrados y es de lo que se trata en estás elecciones, no desviemos el tiro.
14 marzo, 2026
No me guiaba ningún interés electoralista y mi comentario estaba en la línea del articulista y del resto de los comentarios.
Al ver que no publicaban el mío he caído en la cuenta de que estamos en vísperas de elecciones y de la lectura que Vds hubieran hecho del mismo, supongo.
14 marzo, 2026
El señor Martínez, El Escobilla, disfrazado de palestino por el pañuelo que lleva, junto al Psoe ha prometido mandar 5. 000 millones de euros a Cataluña de más cada año. Eso supone invertir cero euros en el futuro en Castilla y saquearnos a todos nosotros, incluidos segovianos, para conservar la poltrona de Tirano Sánchez. En caso de que ganara, no invertiría ni un céntimo en Sanidad, Educación, Mayores, Dependencia, Juventud, carreteras, campo, despoblación. Nada de nada. Eso sí, creo que toda su familia encontraría colocación, como ha hecho en el Ayuntamiento de Soria.
14 marzo, 2026
¿Entonces tenemos que elegir mañana entre Trump y Abascal y el resto? Buscaré las papeletas.
Tremendo empeño en nacionalizar e internacionalizar las elecciones autonómicas de Castilla y León. Que si, que hace siglos éramos los que dominaban el mundo, pero ahora bastante tendríamos con apañar nuestro problemas, los de la tierrita.
15 marzo, 2026
La guerra nos demuestra quién es el”amo” de nuestros políticos. No mejorará nuestra vida en nuestra comunidad cuando los políticos que nos gobiernan sirven a intereses neoliberales externos a los que poco les importan las vidas ajenas.
15 marzo, 2026
La cucaracha, por odio a la hormiga votó al insecticida. Murieron todos, incluso el grillo que votó nulo o la mosca que no fue a votar.