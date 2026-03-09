Tres nuevos funcionarios se incorporan al Ayuntamiento de Segovia

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha presidido este lunes 9 de marzo el acto de toma de posesión de tres funcionarios que se han incorporado a la plantilla municipal tras superar los correspondientes procesos selectivos. Dos de ellos han accedido a sus puestos mediante promoción interna, mientras que el tercero lo ha hecho tras superar una oposición libre.

Los tres empleados públicos han pasado a ocupar las plazas de encargado de fontanería, oficial pintor y técnico medio de tráfico, transporte y movilidad, reforzando distintos servicios municipales.

Con estas incorporaciones, el Ayuntamiento ha señalado que continúa avanzando en el fortalecimiento de su estructura administrativa. El regidor segoviano ha destacado que este tipo de procesos permiten ofrecer estabilidad laboral a los trabajadores públicos y contribuyen a mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

El acto se ha celebrado en el antiguo salón de plenos del Ayuntamiento de Segovia y ha contado con la presencia de varios miembros del equipo de Gobierno municipal, entre ellos el concejal de Hacienda, Obras y Servicios, José Luis Horcajo; el concejal de Seguridad Ciudadana, César Martín; y la concejala de Personal y Organización, María Carpio.