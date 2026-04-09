16 Comments

El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma se ha quedado sin secretario interino tras un proceso de selección que acabó en un giro inesperado: el único candidato que superó el examen fue Jaime Villalba, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el propio consistorio, quien renunció a la plaza al comprobar que aceptarla le obligaba a dimitir como concejal.
El proceso se abrió para cubrir la baja por maternidad de la secretaria municipal. De los diez candidatos inscritos, solo tres se presentaron al examen y únicamente Villalba lo superó. El propio concejal ha explicado que se presentó como parte de su formación para opositar a secretario-interventor, sin esperarse aprobar. “Me presenté dando por hecho que no iba a aprobar”, ha reconocido. “El tema que cogieron fue muy concreto, sobre el patrimonio de las entidades locales, y casualmente me lo había repasado un par de días antes”.
Una vez conocido el resultado, Villalba analizó la situación y optó por renunciar. La razón es estrictamente legal: ocupar la secretaría de un ayuntamiento es incompatible con el cargo de concejal en ese mismo municipio, por lo que aceptar la plaza habría supuesto dejar su acta. “Analizando el panorama, opté por rechazarlo por la incompatibilidad”, ha señalado, añadiendo que en doce días tiene otro examen de la Junta de Castilla y León, y que si lo supera sí podría trabajar como interino en otro municipio sin perder su condición de concejal.
Villalba ha aclarado que la decisión fue exclusivamente personal, aunque sí consultó con Sergio Iglesias, director de organización del partido. “Me dijeron que no querían perderme como concejal, pero que la decisión era mía”, ha afirmado, descartando cualquier presión externa.
El alcalde, Jesús Nieto (PP), cree que “no hubo mala fe” por parte del portavoz socialista y ha valorado que Villalba renunciara antes incluso de que la resolución fuera definitiva para no paralizar la búsqueda de un sustituto. El ayuntamiento se encuentra ahora en una situación comprometida: la Junta de Castilla y León no dispone de candidatos disponibles y el consistorio busca un secretario en régimen de acumulación, lo que retrasa el funcionamiento ordinario del municipio.
Desde Municipio Unido, el concejal Juan José Martín Sevillano ha sido más crítico con Villalba, considerando que usó “los recursos municipales de una manera frívola y con muy poca madurez”, al presentarse a “un proceso serio” que implicó tiempo y trabajo de trabajadores municipales y de un tribunal formado por distintas administraciones.
9 abril, 2026
Lo que pasa en el ayuntamiento de Palazuelos no pasa en ningún otro, esto es pa mear y no echar gota…de chiste diría.
9 abril, 2026
Pero que dice el liberado ? El que cobra un sueldazo y no tiene idea de na, no pasaría ni el examen para operario municipal, le darían 1000 vueltas cualquiera de los trabajadores municipales cobrando la mitad. Sr. Sevillano ahora que es Vd. tan religioso, la envidia es PECADO.
De que recursos hala, el tribunal va a cobrar igual vayan dos o vayan tres, y por lo menos sabemos que el portavoz del PSOE tiene nivel, no como Vd.
9 abril, 2026
https://www.elnortedecastilla.es/segovia/psoe-critica-bloqueo-palazuelos-eresma-falta-secretaria-20250206190849-nt.html
La hemeroteca siempre hace mucho daño a los que tienen amnesia selectiva
9 abril, 2026
Pero vamos a ver, me pregunto yo… ahora es culpa del opositor que el ayuntamiento no haya sido capaz de atraer a más gente a esta plaza?? Y luego, el alcalde agradece la rapidez en el proceso para intentar solucionarlo cuanto antes y tiene que ponerse por delante del alcalde el Sevillano, que si no opina en todo no es nadie. Lo que sí es utilizar de manera frívola los recursos municipales es pagándole al cateto de sevillano que no tiene ni estudios 2500al mes.
9 abril, 2026
Vaya circo se montan siempre que se habla de Palazuelos, eso sí, significar que el y tú más, es sinónimo de no tener argumentos.
9 abril, 2026
Frívolo y de poca madurez es su sueldo Sr. Sevillano por pasearse por las mañanas por el pueblo.
Qué vergüenza.
9 abril, 2026
Las declaraciones del Sr. Sevillano, como no, están a la altura del betún. Está claro que los “salvapatrias” y “medallitas”, no aciertan ni de cerca. Estás declaraciones las hace un “personaje” que recordemos cobra 31.000 € por 26 horas semanales, sin nada que pueda acreditar ese sueldo, que no tienen muchos de los alcaldes de nuestro alrededor. Tal vez lo que realmente quiere decir el señor Sevillano, es que tenemos a una persona bastante bien preparada, y que pese a todo, ha querido ser fiel a sus compromisos, y a sus votantes, aunque claro que las críticas vengan de un “chaquetero” como el Sr. Sevillano, más bien se convierten en elogios.
Al menos nuestro portavoz el señor Villalba ha demostrado estar más que capacitado para el puesto, aunque algunos piensen que es demasiado joven, en madurez le da a usted (Sr. Sevillano) tres mil vueltas.
Usted sigua a lo suyo a lo que se le da bien, fotitos y postureo.
Un saludo
Hilario Lázaro
9 abril, 2026
Comentario moderado
9 abril, 2026
Y este señor para que se presenta si sabe que si aprueba no puede compatibilizar ambos puestos, entiendo que si te presentas es porque te interesa el puesto y en caso de aprobar se dimite, porque si no lo vas a coger no tiene sentido el presentarse, entiendo yo.
9 abril, 2026
Se ve que no has opositando en la vida….
9 abril, 2026
Bien podría el señor Villalba haber aceptado ese puesto, está claro que con esos compañeros de viaje no va a poder optar a otro desempeño en el Ayuntamiento de Palazuelos.
9 abril, 2026
Pero vamos a ver, me pregunto yo… ahora es culpa del opositor que el ayuntamiento no haya sido capaz de atraer a más gente a esta plaza?? Y luego, el alcalde agradece la rapidez en el proceso para intentar solucionarlo cuanto antes y tiene que ponerse por delante del alcalde el Sevillano, que si no opina en todo no es nadie. Lo que sí es utilizar de manera frívola los recursos municipales es pagándole a sevillano que no tiene ni estudios 2500al mes.
9 abril, 2026
Hazte así, que te ha quedado un poco de clasismo en tu comentario. Siento darte un disgusto, pero todos estos diputados del PSOE no tienen formación universitaria y cobran +5.000€ al mes, están ya esperando su mensaje pidiendo que se bajen el sueldo!
Vicent Manuel Sarrià
Vicente Montávez Aguillaume
Álvaro Morales Álvarez
Luc André Diouf
Pablo Antuñano Colina
9 abril, 2026
Qué nivelazo!! El tan manido y tú más!!! Metiéndose con las creencias personales!! Mintiendo (todos los alcaldes de alrededor, incluidos los de izquierdas cobran, que por cierto es lo normal cuando desempeñas un trabajo) Y comentarios moderados… Retratados todos.
Tendrá estudios el señor Villalba, nadie lo duda, pero sus acompañantes pocos.
Y por cierto, tener estudios, ni te hace mejor persona, ni mucho menos no estar preparado para la vida. Y menos aún ser más o menos creyente, ateo o agnóstico.
Qué poco predican los que tanto ladran!!
Cada cual que afronte sus acciones, y sea consciente y valiente, cuando las toma, y no ponga tanta escusa de patio de colegio “y tú más!!”
9 abril, 2026
Qué nivelazo!! Usando el tan manido Y tú más!! Comentarios Moderados. Mentiras (los alcaldes de alrededor, izquierdas incluidas, cobran, que es lo lógico cuando se realiza un trabajo). Metiéndose con la libertad religiosa de cada uno…
El señor Villalba tendrá estudios, nadie lo ha negado, pero los de su alrededor se retratan solitos.
9 abril, 2026
https://eladelantado.com/segovia/2025/01/07/cuanto-cobra-cada-alcalde-de-la-provincia-de-segovia/
Ni decir tiene, que la responsabilidad como Alcalde nada tiene que ver con ser 2º Teniente de Alcalde, porque ni tan siquiera es el 1º.