16 Comments

El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma se ha quedado sin secretario interino tras un proceso de selección que acabó en un giro inesperado: el único candidato que superó el examen fue Jaime Villalba, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el propio consistorio, quien renunció a la plaza al comprobar que aceptarla le obligaba a dimitir como concejal.

El proceso se abrió para cubrir la baja por maternidad de la secretaria municipal. De los diez candidatos inscritos, solo tres se presentaron al examen y únicamente Villalba lo superó. El propio concejal ha explicado que se presentó como parte de su formación para opositar a secretario-interventor, sin esperarse aprobar. “Me presenté dando por hecho que no iba a aprobar”, ha reconocido. “El tema que cogieron fue muy concreto, sobre el patrimonio de las entidades locales, y casualmente me lo había repasado un par de días antes”.

Una vez conocido el resultado, Villalba analizó la situación y optó por renunciar. La razón es estrictamente legal: ocupar la secretaría de un ayuntamiento es incompatible con el cargo de concejal en ese mismo municipio, por lo que aceptar la plaza habría supuesto dejar su acta. “Analizando el panorama, opté por rechazarlo por la incompatibilidad”, ha señalado, añadiendo que en doce días tiene otro examen de la Junta de Castilla y León, y que si lo supera sí podría trabajar como interino en otro municipio sin perder su condición de concejal.

Villalba ha aclarado que la decisión fue exclusivamente personal, aunque sí consultó con Sergio Iglesias, director de organización del partido. “Me dijeron que no querían perderme como concejal, pero que la decisión era mía”, ha afirmado, descartando cualquier presión externa.

El alcalde, Jesús Nieto (PP), cree que “no hubo mala fe” por parte del portavoz socialista y ha valorado que Villalba renunciara antes incluso de que la resolución fuera definitiva para no paralizar la búsqueda de un sustituto. El ayuntamiento se encuentra ahora en una situación comprometida: la Junta de Castilla y León no dispone de candidatos disponibles y el consistorio busca un secretario en régimen de acumulación, lo que retrasa el funcionamiento ordinario del municipio.

Desde Municipio Unido, el concejal Juan José Martín Sevillano ha sido más crítico con Villalba, considerando que usó “los recursos municipales de una manera frívola y con muy poca madurez”, al presentarse a “un proceso serio” que implicó tiempo y trabajo de trabajadores municipales y de un tribunal formado por distintas administraciones.