El Pleno del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado este viernes la totalidad de los dictámenes del equipo de gobierno, entre los que destaca una modificación presupuestaria de 575.000 euros, sacada adelante con los votos del PP y Vox y la abstención de PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos. La partida reforzará la ayuda a domicilio, recuperará la campaña de las tarjetas monedero —con 300.000 euros destinados a los bonos comercio—, financiará la continuidad de las excavaciones arqueológicas en el Abrigo de San Lázaro y aportará fondos para las celebraciones de San Frutos y la Virgen de la Fuencisla.

También han salido adelante el V Plan de Infancia, Adolescencia y Juventud —con el apoyo de PP y Ciudadanos, la abstención de PSOE, IU y Podemos y el voto en contra de Vox— y la nueva Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria, que actualiza la normativa vigente desde 1984 y contó con el respaldo de PP y Ciudadanos y la abstención de Vox. La sesión ha aprobado por unanimidad un incremento de la subvención nominativa a las asociaciones vecinales de Santa Teresa-Puente de Hierro y Santa Eulalia.

Ciudadanos reivindica los bonos comercio

La portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, ha subrayado que la recuperación de los bonos comercio formaba parte del acuerdo presupuestario suscrito con el equipo de gobierno en 2025. “Cuando firmamos el acuerdo presupuestario lo hicimos para que determinadas propuestas útiles para Segovia dejaran de ser reivindicaciones de Ciudadanos y se convirtieran en políticas municipales”, ha defendido. Otero también ha respaldado la ordenanza de limpieza viaria por considerarla un texto “técnicamente sólido, solvente y elaborado con rigor”, y ha reconocido el trabajo del concejal Gabriel Cobos en su tramitación.

Vox saca adelante la recuperación de la Playa de las Arenas

En el turno de mociones prosperó la propuesta de Vox para impulsar la recuperación de la Playa de las Arenas, en el entorno del río Eresma. La portavoz del grupo, Esther Núñez, defendió que durante décadas fue “veraneo de los segovianos sin mar” y planteó la realización de un estudio técnico integral que analice la viabilidad de devolverle “su uso real a los segovianos” como “espacio de ocio sano, barato y cercano”. Es la única moción de la oposición que salió adelante.

El PSOE ve bloqueada su propuesta sobre integración migrante

El resto de mociones fueron rechazadas. La más debatida fue la del PSOE, que planteaba un Programa Municipal de Integración, Mediación y Convivencia Intercultural, un Plan Municipal de Acogida y un Consejo de Participación Ciudadana sobre la materia. La propuesta fue tumbada con los votos de PP, Vox y Ciudadanos y la abstención de Segovia en Marcha e IU.

La portavoz socialista, Clara Martín, recordó durante el debate que cerca del 16% de la población empadronada en la ciudad tiene origen extranjero —más de 8.400 vecinos— y defendió que “Segovia ha cambiado y negar esa realidad sería simplemente cerrar los ojos”. Martín lamentó que el equipo de gobierno desplazara el debate a competencias estatales, cuando a su juicio la propuesta “se ceñía de manera clara a competencias municipales: convivencia, servicios sociales, participación, intervención comunitaria y coordinación de recursos”.

El cruce más duro llegó con Vox. El concejal Alfonso Ceballos-Escalera calificó la propuesta socialista como un “chiringuito” y “una capa de gasto y de control político”, pese a que la creación del consejo no suponía coste económico. Martín le replicó que “no es ninguna mamandurria ni ningún chiringuito” y que se trataba de “un espacio de participación y diálogo social”.

También se rechazó la moción presentada por Segovia en Marcha-Podemos sobre el impacto de la IE University en el acceso a la vivienda. Ciudadanos votó en contra al considerar que el texto utiliza “a los estudiantes de la institución académica como chivo expiatorio de un problema mucho más complejo”, según Otero, que situó la raíz del problema en “la parálisis urbanística que arrastra la ciudad desde hace años”.