El técnico vizcaíno, Aitor Calle, nuevo entrenador de la Segoviana

Aitor Calle Hernández (Bilbao, 28 de junio de 1976), llega al club para hacerse cargo de la primera plantilla. A sus cincuenta años llega con un gran bagaje en distintos equipos en diferentes categorías. Calle, que cumple años en la misma fecha que la Segoviana, llega procedente del Sestao River Club.

El bilbaíno asegura que este nuevo proyecto va a ser a nivel deportivo una oportunidad, “confío en este proyecto que va a liderar Rubén Andrés, tanto a nivel deportivo como a nivel humano es un club en el que se pueden hacer grandes cosas. Con muchas ganas de comenzar a trabajar”.

En cuanto a las nuevas señas de identidad para el equipo, Calle resalta que lo primordial es ganar partidos, una de las principales características de los equipos en los que ha trabajado. “Mis equipos compiten al límite, que por entrega no va a ser y quiero un equipo que transmita a la afición y con el que se sientan identificados. En definitiva, un equipo intenso y que compita cada fin de semana”, destaca.

El nuevo entrenador quiere transmitir a la afición la ilusión que le hace llegar a este club, “tengo muchas ganas de que eche el balón a rodar. Y mi deseo es que veamos una Segoviana, de la que toda la afición que venga a La Albuera, se sienta orgullosa. Y que entre todos seamos capaces de pasar tardes muy bonitas y ojalá al final de temporada podamos disfrutar de algo bonito todos juntos”.

Trayectoria

Como entrenador comenzó su trayectoria en los banquillos en la Sociedad Deportiva Deusto en la temporada 2011-12 donde estuvo durante seis temporadas, logrando el ascenso a la Tercera División en la temporada 2014-15.

En la campaña 2017-18, firmó por el Club Portugalete en la Segunda División B. En la temporada siguiente, firma por el Haro Deportivo de tercera, con el que conseguiría el Campeonato de Liga en el Grupo 16, y posteriormente lograría el ascenso a la categoría de bronce, eliminando al Zamora CF en el play-off.

En los cursos 2019-20 y 2020-21, continúa al frente del Haro Deportivo en Segunda B. En junio de 2021, se hace cargo del Sestao River Club de la Segunda RFEF, y en su primera temporada como técnico verdinegro, logra un Subcampeonato de Liga en el Grupo 2, y disputa el playoff de ascenso a primera.

En la temporada siguiente, 2022-23, el Sestao lidera la competición desde la primera jornada hasta el final, consiguiendo el Campeonato de Liga del Grupo 2, consiguiendo de esta manera el ascenso a Primera RFEF. Logrando mantener al equipo en esta categoría al final de su tercera campaña en Sestao.

En la temporada 2024-25 se incorpora como entrenador del CD Numancia en la Segunda División RFEF, consiguiendo el subcampeonato y la disputa de los playoffs. La pasada temporada se hizo cargo de nuevo del equipo sestaoarra.

Como jugador actuaba en la posición de delantero o como extremo derecho, y llegó a defender la camiseta de varios clubs del País Vasco como la SD Lemona, Amurrio Club, Sestao River Club y el Club Portugalete durante tres temporadas, entre otros.