El Ayuntamiento renueva la iluminación de cuatro iglesias

El Ayuntamiento de Segovia ha finalizado el proyecto de renovación y mejora de la iluminación ornamental de varias iglesias históricas de la ciudad, una de las actuaciones incluidas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Segovia Fluye”, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, un programa orientado a impulsar un turismo más sostenible, digital y competitivo, al tiempo que contribuye a la conservación y valorización del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Las actuaciones se han llevado a cabo en las iglesias de San Justo y Pastor, El Salvador, San Martín y San Esteban, con el objetivo de poner en valor el patrimonio monumental de la ciudad mediante criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y respeto al entorno urbano e histórico.

El proyecto, con una inversión de 285.727,30 euros, ha supuesto la renovación integral de las instalaciones de iluminación exterior de estos templos. En algunos casos, los sistemas existentes eran antiguos y obsoletos, mientras que otros edificios apenas contaban con iluminación ornamental, lo que limitaba notablemente su visibilidad nocturna.

Reducción del consumo contaminación lumínica

La intervención ha incluido la sustitución de las antiguas luminarias por proyectores LED de última generación, más eficientes y con mejores prestaciones lumínicas. Gracias a esta renovación, el consumo energético y la potencia instalada se reducen en torno a un 60 % en todos los casos.

La nueva iluminación utiliza tecnología LED de tonalidad cálida, con una temperatura de color de 3.000 grados Kelvin, diseñada para resaltar los valores arquitectónicos de los monumentos y reducir la contaminación lumínica. Además, las luminarias incorporan sistemas de control del haz de luz que evitan deslumbramientos y minimizan el impacto sobre el entorno urbano.

El proyecto también ha priorizado la integración de los elementos técnicos en el paisaje monumental mediante la ocultación y mimetización de soportes, cableado y centros de mando, empleando materiales y acabados acordes con el entorno histórico.

Asimismo, las nuevas instalaciones incorporan sistemas de telegestión y monitorización remota que permitirán optimizar el funcionamiento del alumbrado ornamental, regular los horarios de encendido y apagado y facilitar las tareas de mantenimiento, mejorando así la eficiencia energética y la capacidad de detección de incidencias en tiempo real.

Las actuaciones han incluido igualmente la renovación de centros de mando, cableado e infraestructuras eléctricas, adaptando todas las instalaciones a la normativa vigente en materia de seguridad y eficiencia energética, así como trabajos de obra civil necesarios para integrar correctamente los nuevos sistemas.

Durante todo el proceso se ha prestado especial atención a la protección del patrimonio cultural, evitando la instalación de elementos sobre los edificios históricos y aprovechando, siempre que ha sido posible, las infraestructuras existentes para reducir el impacto visual y constructivo.

Con la finalización de estos trabajos, Segovia continúa avanzando en la modernización de sus infraestructuras urbanas y en la mejora de la experiencia turística, ofreciendo una imagen nocturna más atractiva y cuidada de sus monumentos y de la ciudad y reforzando el valor patrimonial de sus espacios históricos y su percepción tanto para vecinos como para visitantes.