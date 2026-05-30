La Diputación rechaza el acuerdo UE-Mercosur

El Pleno de la Diputación de Segovia ha aprobado este jueves dos mociones de calado político: el rechazo al acuerdo comercial UE-Mercosur mientras no garantice la igualdad en la producción alimentaria, y la exigencia al Gobierno de España y a Red Eléctrica de ejecutar las infraestructuras necesarias para reforzar el suministro eléctrico en la provincia. Ambas propuestas han salido adelante con el apoyo del equipo de gobierno y el voto en contra o la abstención del PSOE.

La moción contra el acuerdo Mercosur la ha defendido el diputado de Vox, Pedro Varela. El grupo popular ha presentado una enmienda para reclamar “una reciprocidad real y efectiva” en los controles de trazabilidad y requisitos medioambientales, que el proponente no ha aceptado, aunque el PP ha terminado respaldando la propuesta original. El diputado Juan Montes, agricultor de profesión, ha lamentado que “las explotaciones no son sostenibles, no se puede trabajar sabiendo que vas a pérdidas” y ha criticado la entrada de productos sin control de trazabilidad. La diputada de IU ha votado en contra por expresiones como “fanatismo climático” recogidas en el texto, pese a compartir el rechazo al acuerdo. Los seis diputados socialistas también se han opuesto al considerar la moción “simplista y partidista”, aunque comparten “las demandas de la gente del campo”.

La segunda moción aprobada, presentada por el diputado no adscrito José Antonio Mateo, insta al Ministerio para la Transición Ecológica y a Red Eléctrica a reforzar el suministro en la provincia, ya que “de los 2.000 kW que recorren nuestra provincia, solo se queda aquí un 6,5%”. La vicepresidenta Magdalena Rodríguez ha asegurado que “va a haber suelo industrial suficiente para muchos años gracias al Plan de Fomento Territorial de la Junta, pero no habrá energía porque es el Gobierno de Sánchez quien no nos la da”. El PSOE se ha abstenido al considerar la moción “técnicamente insuficiente y políticamente oportunista”, en palabras del diputado Daniel Bravo.

El Pleno ha rechazado en cambio las dos mociones presentadas por la oposición: una del PSOE sobre accesibilidad universal y otra de IU para mantener el proyecto actual del Palacio de Quintanar. La sesión ha aprobado además una adenda al convenio con la Junta de Castilla y León para gestionar el Fondo de Cohesión Territorial en municipios de menos de mil habitantes, dotado con 2,5 millones de euros, y ha destacado el periodo medio de pago a proveedores de la institución provincial, situado en siete días durante el primer trimestre de 2026.