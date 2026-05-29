16 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha presentado este jueves ante la Confederación Hidrográfica del Duero una propuesta para que el futuro Plan Hidrológico vuelva a incluir la construcción de una presa en el río Ciguiñuela, un proyecto que ya figuró en planificaciones anteriores y que, según el Consistorio, permitiría cuadruplicar los recursos hídricos de la ciudad y la provincia.
El concejal de Hacienda, Obras e Infraestructuras, José Luis Horcajo, ha explicado tras la Junta de Gobierno Local que la propuesta se ha presentado en el último día del plazo abierto por la Confederación para recibir observaciones y sugerencias al esquema provisional de temas importantes del Plan Hidrológico. La solicitud contempla que el nuevo embalse esté conectado con el de Pontón Alto, lo que elevaría la capacidad hídrica conjunta de los 9,9 hectómetros cúbicos actuales —que suman Pontón Alto y Puente Alta— a cerca de 29 hectómetros cúbicos. “Nos daría unos recursos mucho más importantes, nos podría servir de regulación y es un salto cualitativo”, ha señalado Horcajo, que ha añadido que la infraestructura también contribuiría al control de inundaciones y abriría la puerta a un desarrollo urbano e industrial del entorno.
El Ayuntamiento ha incluido un segundo punto en su escrito referido a la situación de la presa de El Tejo, cuyo futuro sigue sin resolverse y que afecta al abastecimiento de El Espinar, un municipio que pasa de 9.000 a casi 30.000 habitantes en época estival. Horcajo ha reconocido que la incertidumbre sobre El Tejo, combinada con el aumento de población flotante en verano —cuando menos agua hay—, puede generar “serios problemas de abastecimiento”. El Consistorio reclama soluciones definitivas y recuerda que la captación de Puente Alta, que abastece a Segovia capital, también podría verse afectada si no se garantizan alternativas para el sur de la provincia.
Preguntado por una posible captación de emergencia desde el Pontón Alto para El Espinar, el concejal ha confirmado que está prevista en el convenio vigente y que, según lo hablado con Somacyl y la Confederación, la instalación podría ejecutarse en aproximadamente dos meses.
29 mayo, 2026
Es mucho mejor ampliar el de Puente Alta, mucha más capacidad por su altura, esta presa inundaría una superficie enorme pero con menos capacidad por ser más plana. A parte hacia el embalse de Puente Alta tengo entendido que se han realizado obras de bombeo (o se iban a realizar) para desviar el agua del Pontón (que es lo mismo que se tendría que hacer con el Cigüiñela), por favor, pensemos un poco
29 mayo, 2026
Parece ser que si hablamos de capacidades, la planificación del embalse del Ciguiñuela aportaría diez veces más que el de Puente Alta: Ciguiñuela 29 hectómetros cúbicos, mientras que el Pontón Alto tiene 7,3 y Puente Alta 2,6…como se suele decir, dato mata relato (fuentes: https://www.eldiasegovia.es/noticia/z28ea946e-daca-425f-8c384efb3ed763c9/202605/segovia-reclama-el-embalse-del-ciguinuela-en-el-plan-del-duero).
No estaría mal pensar en el futuro y acometer obras hídricas que aseguren un suministro de agua. Al fin y al cabo de eso estamos viviendo nosotros ahora, del sacrificio de aquellos que tuvieron que abandonar sus pueblos en las décadas de los 50 y 60, ahora inundados para que en un futuro (nuestro actual tiempo presente), pudiéramos tener un suministro mínimo de agua. Y si tenemos en cuenta los tiempos difíciles que vienen, climáticamente hablando, es necesario que planifiquemos y ejecutemos estas costosas obras.
Entiendo que el político de turno no piense en nada permanente más allá de su mandato, pero para el ciudadano de a pie, las soluciones vienen a largo plazo.
29 mayo, 2026
Ja, ja, ja. Pareces Óscar Puente, que piensa con los pies y se niega a arreglar El Tejo de El Espinar desde hace dos años. Os encantaría a algunos dejar a los segovianos, Segovia y provincia sin agua, claro, tenéis que hacer embalses en Catalonia y comprar joyas.
29 mayo, 2026
La última ocurrencia de Mazarías. El Ciguiñuela es un despropósito. Se logró parar y sacar el Plan Hidrológico y ahora salen de nuevo con esto.
29 mayo, 2026
Me refiero a los oyyyyy y Fran, filiales mediáticas del Psoe.
29 mayo, 2026
El Ayuntamiento de Segovia no tiene ninguna competencia a reclamar nada fuera de su término municipal. Ese pantano en un arroyo estacional es hidrológicamente inviable y no lo queremos los municipios donde sería construido, ningún derecho a obligarnos a ser una tierra de sacrifico.
29 mayo, 2026
Jajaja… El Pleno aprueba la moción de Izquierda Unida en solidaridad con Palestina en junio de 2025… pero no puede hacer peticiones al gobierno de la nación sobre el futuro del suministro de agua a la ciudad. Increíble las gilipolleces que hay que leer!
29 mayo, 2026
El agua para llenarlo se derivaría del sobrante del embalse de El Pontón por un canal. Por tanto agua para llenarlo sí habría.
Y no es un proyecto de Mazarías. Hace ya muchas décadas lo propuso Federico Cantero Villamil, una mente privilegiada y no valorada como se debiera en Segovia y La Granja.
29 mayo, 2026
Presa del Cigüiñuela: Un siglo del primer proyecto de Federico Cantero https://share.google/Zqj1venXItYtXcbXv
Como ya he dicho, todo un ilustre personaje Federico Cantero Villamil.
29 mayo, 2026
Además Cantero Villamil fue el ingeniero encargado de la construcción de el embalse de Burgomillodo en el Duratón y de la Libélula Viblandi, uno de los primeros helicópteros de la historia.
Sugiero a Acueducto2 hacer un artículo sobre este señor y sus proyectos, sería muy interesante.
29 mayo, 2026
Ese embalse siempre estuvo en el Plan hasta que Opaca Luquero lo sacó, protestando por lo que podría pasarle a su chalé en El Sotillo en caso de una ruptura; pero sin reconocer que todo San Lorenzo y San Marcos corren el mismo peligro en caso de rotura del Pontón Alto, que —a pesar de las andanzas del entonces príncipe por aquellos lares a finales del siglo pasado con los de la UME— aún no cuenta con un plan de emergencia.
29 mayo, 2026
El chalé de la Luquero, precisamente, no tendría peligro alguno. Partes de San Lorenzo y San Marcos sí lo estarían en un hipotético desastre con cualquiera de las 2 presas
29 mayo, 2026
excelente noticia para Segovia y su Alfoz, lastima que con politicos “cerrunos” y mandamases de plumilla y despacho no se va a hacer nada. Ala a buscar agua al supermercado y a construir en la zona norte de la sierra de Madrid
Muy bien sr. Horcajo
29 mayo, 2026
No han hecho el ferial van a hacer un pantano…
29 mayo, 2026
Ya hay baches por la ciudad, que servirían de embalses.
29 mayo, 2026
Sí. Los que dejaron tus amigos de la PSOE Manin.