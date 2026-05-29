16 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha presentado este jueves ante la Confederación Hidrográfica del Duero una propuesta para que el futuro Plan Hidrológico vuelva a incluir la construcción de una presa en el río Ciguiñuela, un proyecto que ya figuró en planificaciones anteriores y que, según el Consistorio, permitiría cuadruplicar los recursos hídricos de la ciudad y la provincia.

El concejal de Hacienda, Obras e Infraestructuras, José Luis Horcajo, ha explicado tras la Junta de Gobierno Local que la propuesta se ha presentado en el último día del plazo abierto por la Confederación para recibir observaciones y sugerencias al esquema provisional de temas importantes del Plan Hidrológico. La solicitud contempla que el nuevo embalse esté conectado con el de Pontón Alto, lo que elevaría la capacidad hídrica conjunta de los 9,9 hectómetros cúbicos actuales —que suman Pontón Alto y Puente Alta— a cerca de 29 hectómetros cúbicos. “Nos daría unos recursos mucho más importantes, nos podría servir de regulación y es un salto cualitativo”, ha señalado Horcajo, que ha añadido que la infraestructura también contribuiría al control de inundaciones y abriría la puerta a un desarrollo urbano e industrial del entorno.

El Ayuntamiento ha incluido un segundo punto en su escrito referido a la situación de la presa de El Tejo, cuyo futuro sigue sin resolverse y que afecta al abastecimiento de El Espinar, un municipio que pasa de 9.000 a casi 30.000 habitantes en época estival. Horcajo ha reconocido que la incertidumbre sobre El Tejo, combinada con el aumento de población flotante en verano —cuando menos agua hay—, puede generar “serios problemas de abastecimiento”. El Consistorio reclama soluciones definitivas y recuerda que la captación de Puente Alta, que abastece a Segovia capital, también podría verse afectada si no se garantizan alternativas para el sur de la provincia.

Preguntado por una posible captación de emergencia desde el Pontón Alto para El Espinar, el concejal ha confirmado que está prevista en el convenio vigente y que, según lo hablado con Somacyl y la Confederación, la instalación podría ejecutarse en aproximadamente dos meses.