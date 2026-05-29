El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma aprobó este miércoles por unanimidad una modificación presupuestaria de 804.000 euros, financiada con remanente de tesorería, destinada principalmente a dos inversiones largamente esperadas: la primera fase de la biblioteca municipal, con un suplemento de 500.000 euros, y la adecuación de la zona de piscina cubierta, vestuarios y spa del pabellón deportivo Arroyo de la Vega, dotada con 300.000 euros más. El expediente incluye también 4.000 euros para la instalación de cámaras de videovigilancia en la nueva EDAR, una medida solicitada por la Junta de Castilla y León para reducir el vandalismo.

La sesión, que ha celebrado el pleno ordinario de mayo, también ha dado luz verde por unanimidad a los festivos locales y a la adhesión a la Red Española de Capitales de la Cultura. El Reglamento de Honores y Distinciones, en cambio, ha salido adelante únicamente con los votos del equipo de gobierno (Municipio Unido y PP).

Mociones

En el turno de mociones, prosperó la propuesta de Municipio Unido sobre los accesos a Robledo y Carrascalejo, que reclama a la Junta actuaciones en la CL-601 y que incorporó durante el debate la petición de nuevos pasos peatonales, el desdoblamiento de la vía y mejoras en el carril bici-peatonal entre Peñas del Erizo y Robledo. El portavoz de Municipio Unido, Juan José Martín Sevillano, defendió que se trata de “una demanda histórica” de los vecinos ante el crecimiento de población de ambos núcleos.

El pleno rechazó en cambio la moción del PSOE sobre el drenaje de Robledo, al considerar el equipo de gobierno que las actuaciones técnicas ya están en marcha. Sí salieron adelante otras dos propuestas socialistas, pero tras la introducción de enmiendas presentadas conjuntamente por PP y Municipio Unido: la relativa a las calles Espigas y Madreselva de Carrascalejo, que quedó adaptada a las actuaciones que ya están programadas por los servicios técnicos municipales, y la referida al Refugio de Pescadores del río Eresma, en la que se sustituyó el redactado inicial para requerir a la Junta —titular del inmueble desde la desaparición del ICONA— que impulse su recuperación y puesta en valor, con el ofrecimiento del Ayuntamiento a colaborar en su futura gestión.

La sesión cerró con la aprobación de una moción del PSOE en defensa de los derechos LGTBI, que contó con el apoyo de todos los grupos excepto Vox.