6 Comments

Los vecinos de la calle San Gabriel han constituido una plataforma ciudadana para reclamar al Ayuntamiento de Segovia medidas contra el tráfico, la inseguridad vial y la contaminación que, a su juicio, sufre esta vía desde hace décadas. Como primera acción, los residentes han colocado este miércoles carteles de protesta en sus ventanas.

La Plataforma de Afectados por el Tráfico de la Calle San Gabriel agrupa a residentes que consideran “insostenible” la situación actual tras años de reclamaciones sin respuesta municipal. El colectivo denuncia que la calle soporta un volumen de vehículos muy superior al recomendable, una carga que, según sus datos, ya era crítica en 1998, cuando se registraba una intensidad media diaria de más de 9.000 vehículos y un nivel de saturación del 134%.

Las características de la vía —pendiente pronunciada, doble sentido de circulación, curvas cerradas, aceras estrechas y escasa visibilidad— agravan el problema, según la plataforma, que apunta a un incremento de accidentes y atropellos en los últimos años, especialmente preocupante por la presencia de centros escolares en la zona.

A la inseguridad vial se suma, según los vecinos, una contaminación atmosférica y acústica elevada, provocada por el tráfico intenso y el paso continuo de vehículos pesados y autobuses.

Turismo y modelo de ciudad

La plataforma carga contra lo que describe como un “modelo de movilidad que ha priorizado el tráfico y el turismo frente al bienestar de los residentes”. En esa línea, critica la “permisividad” con el paso de autobuses turísticos en zonas sensibles, incluidas las inmediaciones del Acueducto, y reclama una gestión del turismo que no recaiga sobre los barrios.

Los vecinos recuerdan que actuaciones que en su día generaron debate, como la peatonalización de zonas emblemáticas del centro, han resultado beneficiosas, y piden decisiones similares para San Gabriel.

Entre sus propuestas figuran la prohibición del paso de autobuses turísticos y vehículos pesados por la calle, la instalación de radares y elementos reductores de velocidad, la colocación de semáforos, la ampliación de aceras y la mejora de los pasos de peatones. Su objetivo, resumen, es alcanzar “cero atropellos, cero accidentes y una mejora real de la calidad de vida”.

La plataforma ha abierto un correo electrónico para sumar adhesiones de vecinos, asociaciones y ciudadanos que quieran respaldar la iniciativa.