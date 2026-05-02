6 Comments

Los vecinos de la calle San Gabriel han constituido una plataforma ciudadana para reclamar al Ayuntamiento de Segovia medidas contra el tráfico, la inseguridad vial y la contaminación que, a su juicio, sufre esta vía desde hace décadas. Como primera acción, los residentes han colocado este miércoles carteles de protesta en sus ventanas.
La Plataforma de Afectados por el Tráfico de la Calle San Gabriel agrupa a residentes que consideran “insostenible” la situación actual tras años de reclamaciones sin respuesta municipal. El colectivo denuncia que la calle soporta un volumen de vehículos muy superior al recomendable, una carga que, según sus datos, ya era crítica en 1998, cuando se registraba una intensidad media diaria de más de 9.000 vehículos y un nivel de saturación del 134%.
Las características de la vía —pendiente pronunciada, doble sentido de circulación, curvas cerradas, aceras estrechas y escasa visibilidad— agravan el problema, según la plataforma, que apunta a un incremento de accidentes y atropellos en los últimos años, especialmente preocupante por la presencia de centros escolares en la zona.
A la inseguridad vial se suma, según los vecinos, una contaminación atmosférica y acústica elevada, provocada por el tráfico intenso y el paso continuo de vehículos pesados y autobuses.
Turismo y modelo de ciudad
La plataforma carga contra lo que describe como un “modelo de movilidad que ha priorizado el tráfico y el turismo frente al bienestar de los residentes”. En esa línea, critica la “permisividad” con el paso de autobuses turísticos en zonas sensibles, incluidas las inmediaciones del Acueducto, y reclama una gestión del turismo que no recaiga sobre los barrios.
Los vecinos recuerdan que actuaciones que en su día generaron debate, como la peatonalización de zonas emblemáticas del centro, han resultado beneficiosas, y piden decisiones similares para San Gabriel.
Entre sus propuestas figuran la prohibición del paso de autobuses turísticos y vehículos pesados por la calle, la instalación de radares y elementos reductores de velocidad, la colocación de semáforos, la ampliación de aceras y la mejora de los pasos de peatones. Su objetivo, resumen, es alcanzar “cero atropellos, cero accidentes y una mejora real de la calidad de vida”.
La plataforma ha abierto un correo electrónico para sumar adhesiones de vecinos, asociaciones y ciudadanos que quieran respaldar la iniciativa.
2 mayo, 2026
Pues tienen toda la razón.
Pero mala solución.
2 mayo, 2026
San Gabriel es el centro del tráfico entre Claret y San Lorenzo.y todos esos vecinos lo saben. Sin ese paso la ciudad colapsa el tráfico. ¿Ruido, coches y molestias? Claro. Viven a cinco minutos del acueducto y eso tiene cara b. Lo que no es cierto es que haya atropellos. ¿Tendrá algo que ver la política (la de ciudadanía que vive allí) en esta campaña “espontánea? A pensar
2 mayo, 2026
Muchos de los que se quejan se han ido a vivir allí sabiendo la situación que existia. Esa sitacion, como bien dicen ellos, ya se produce desde hace mucho tiempo. Pero claro. primero me compro la casita estupenda y después me quejo…
2 mayo, 2026
En esta ciudad levantas una piedra y sale una plataforma de indignados que se indignan por todo, hasta por el polen de las flores en primavera. Es todo muy cómico, por no decir ridículo.
2 mayo, 2026
Todos tienen razón, y otras calles de Segovia. Y yo mismo que también vivo en una calle por la que hay circulación.
Y ahora qué hacemos?
En el pueblo de mi pareja no pasan cadí coches, pero hay vacas y moñigas en la calle y huelen mal. También suena la campana del campanario para ir a misa y me despierto.
Qué hacemos?
Mis vecinos hablan muy alto y les oigo discutir muchas veces, y los ladridos de los perros también?
Qué hacemos?
2 mayo, 2026
Tienen toda la razón, evidentemente, al igual que el resto de los vecinos de todas las calles que soportan como ellos un elevadísimo nivel de circulación de vehículos día y noche.
No soy técnico e ignoro las alternativas que podrían arbitrarse para aliviar esta situación, agravada todavía más en el caso de aquellas calles en las que se ha desdoblado el tráfico creando doble vía en un sentido y en el otro con la sobrecarga, inseguridad y niveles de ruido y contaminación que ello comporta.
Segovia es una ciudad complicada al respecto, pero no estaría de más que se tratará de buscar alguna alternativa a este problema por parte de la concejalía competente.