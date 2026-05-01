5 Comments

El Ayuntamiento reducirá la velocidad máxima permitida en la avenida Juan Carlos I, que pasará de 50 a 30 kilómetros por hora. Esta medida tiene como objetivo reforzar la seguridad de todos los usuarios de la vía, tanto peatones como conductores, en un entorno urbano con alta intensidad y múltiples puntos de interacción.

El informe de la Policía Local destaca diversos factores que avalan esta actuación, entre ellos la presencia de estacionamientos en batería en gran parte del recorrido, siete pasos de peatones, un grupo semafórico, nueve calles que confluyen en la avenida, así como accesos a instalaciones militares, una gasolinera, un centro de emergencias sanitarias y el barrio de San José

Esta medida irá acompañada de los correspondientes cambios en la señalización para adaptarla a los nuevos límites. En concreto, se implementará señalización vertical a la altura del número 8 de la avenida Juan Carlos I, junto a la rotonda del Espolón, en la confluencia con la calle Tomasa de la Iglesia, en la glorieta de Victoriano Hernando y Palacios, junto al restaurante la Alhambra y en la carretera de San Rafael, junto al Cuartel de la Guardia Civil.

La medida entrará en vigor a la mayor brevedad posible una vez finalice el correspondiente proceso administrativo. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la mejora de la seguridad vial y la adaptación del entorno urbano a criterios más seguros y sostenibles.

En el último año se han impulsado diversas medidas orientadas a reducir riesgos y proteger tanto a peatones como a conductores, entre ellas la reordenación del aparcamiento y la limitación de velocidad a 30 km/h en la carretera de Villacastín, la reducción de la velocidad en la avenida Vía Roma o la colocación de señalización vertical y horizontal en la calle San Gabriel recordando que es una vía con una limitación de velocidad de 30 km/h.