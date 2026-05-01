5 Comments

El Ayuntamiento reducirá la velocidad máxima permitida en la avenida Juan Carlos I, que pasará de 50 a 30 kilómetros por hora. Esta medida tiene como objetivo reforzar la seguridad de todos los usuarios de la vía, tanto peatones como conductores, en un entorno urbano con alta intensidad y múltiples puntos de interacción.
El informe de la Policía Local destaca diversos factores que avalan esta actuación, entre ellos la presencia de estacionamientos en batería en gran parte del recorrido, siete pasos de peatones, un grupo semafórico, nueve calles que confluyen en la avenida, así como accesos a instalaciones militares, una gasolinera, un centro de emergencias sanitarias y el barrio de San José
Esta medida irá acompañada de los correspondientes cambios en la señalización para adaptarla a los nuevos límites. En concreto, se implementará señalización vertical a la altura del número 8 de la avenida Juan Carlos I, junto a la rotonda del Espolón, en la confluencia con la calle Tomasa de la Iglesia, en la glorieta de Victoriano Hernando y Palacios, junto al restaurante la Alhambra y en la carretera de San Rafael, junto al Cuartel de la Guardia Civil.
La medida entrará en vigor a la mayor brevedad posible una vez finalice el correspondiente proceso administrativo. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la mejora de la seguridad vial y la adaptación del entorno urbano a criterios más seguros y sostenibles.
En el último año se han impulsado diversas medidas orientadas a reducir riesgos y proteger tanto a peatones como a conductores, entre ellas la reordenación del aparcamiento y la limitación de velocidad a 30 km/h en la carretera de Villacastín, la reducción de la velocidad en la avenida Vía Roma o la colocación de señalización vertical y horizontal en la calle San Gabriel recordando que es una vía con una limitación de velocidad de 30 km/h.
1 mayo, 2026
Pues con el volumen de trafico que tiene esa calle, a 30 km por hora, sera un infierno circular por ella. Ir a 30 km es ir parado.
Los atascos que se van a generar van a ser monumentales.
Pero eso si. Las arcas municipales lo van a notar porque se van a inflar a poner multas. Que las ideas peregrinas de nuestro señor alcalde hay que pagarlas y de algun sitio se tiene que sacar el dinero.
1 mayo, 2026
más radares que hay mucho venado, mucho y bobogorra también. Y poli poca. Ya ven que no se enteraron de una pseudorave en las cuevas municipales de champiñón, avisada con tiempo, hasta…
Por cierto, algún digital no ha dicho ni pío pío 😉
1 mayo, 2026
Yo estoy de acuerdo con esta medida. Si algunos no fueran como locos con el coche, no harían esto. Seguro que la mayoría de los que estáis en contra, es porque sois de los que pisáis el acelerador a tope, sin pensar en el peligro que tiene. No la hagas, y no la temas. Siempre ponéis como excusa el tema de las multas para recaudar. Sólo recaudan si infringes las normas.
1 mayo, 2026
Un gran problema de circulación son los a- normales que van con su mierda de BMW (esta marca en el 90% de los casos) de finales 90 principios 2000 reventados, echando humo apestoso, dando acelerones y haciendo ruido por esta y más avenidas de Segovia.
1 mayo, 2026
Los propietarios de Tesla son seres de luz