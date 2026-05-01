10 Comments

Más de 200 personas han recorrido este viernes las calles de Segovia en la manifestación del 1º de Mayo convocada por CCOO y UGT bajo el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”. La marcha ha partido pasadas las doce del mediodía desde la avenida del Acueducto hasta la plaza Mayor, encabezada por los secretarios generales provinciales de ambos sindicatos, Tamara Martín (CCOO) y Santiago Martínez (UGT).

Ambos líderes sindicales han coincidido en señalar el acceso a la vivienda como el principal reto para los trabajadores segovianos y han reclamado subidas salariales, la reducción de la jornada laboral y una actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que cumple treinta años. Martínez ha subrayado que en Segovia “cada dos horas se produce un accidente laboral” y ha defendido el papel de la inmigración en el mercado de trabajo provincial. Martín, por su parte, ha alertado de que la llegada de partidos de ultraderecha recupera “cuestiones que parecían un poco olvidadas como es el machismo, la violencia, la agresividad verbal, el racismo”.

Ante la previsible coalición de PP y Vox en la Junta de Castilla y León, los sindicatos han pedido al futuro gobierno autonómico que dialogue antes de tomar decisiones “drásticas” sobre derechos laborales. Martín ha informado además de una huelga convocada para el 7 de mayo en las escuelas infantiles de la provincia por las ratios y las condiciones del ciclo de cero a tres años.