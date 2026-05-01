10 Comments

Más de 200 personas han recorrido este viernes las calles de Segovia en la manifestación del 1º de Mayo convocada por CCOO y UGT bajo el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”. La marcha ha partido pasadas las doce del mediodía desde la avenida del Acueducto hasta la plaza Mayor, encabezada por los secretarios generales provinciales de ambos sindicatos, Tamara Martín (CCOO) y Santiago Martínez (UGT).
Ambos líderes sindicales han coincidido en señalar el acceso a la vivienda como el principal reto para los trabajadores segovianos y han reclamado subidas salariales, la reducción de la jornada laboral y una actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que cumple treinta años. Martínez ha subrayado que en Segovia “cada dos horas se produce un accidente laboral” y ha defendido el papel de la inmigración en el mercado de trabajo provincial. Martín, por su parte, ha alertado de que la llegada de partidos de ultraderecha recupera “cuestiones que parecían un poco olvidadas como es el machismo, la violencia, la agresividad verbal, el racismo”.
Ante la previsible coalición de PP y Vox en la Junta de Castilla y León, los sindicatos han pedido al futuro gobierno autonómico que dialogue antes de tomar decisiones “drásticas” sobre derechos laborales. Martín ha informado además de una huelga convocada para el 7 de mayo en las escuelas infantiles de la provincia por las ratios y las condiciones del ciclo de cero a tres años.
1 mayo, 2026
Ya hemos visto con la agresión sufrida por Vito Quiles por parte de las acompañantes de Begoña Gómez quiénes son las que ejercen la violencia y la agresividad. Hasta un mataleón le hicieron. Espero que las denuncie el periodista.
1 mayo, 2026
jajajajajaja
1 mayo, 2026
¿Te hace gracia la agresión al periodista majete?
Eso es que eres igual que las agresoras, una persona agresiva. Tienes un problema.
2 mayo, 2026
Y seguro que, para ti, los niños acosadores y pervertidos sexuales, eran los que violaban a los pobrecitos curas. Lamentable.
1 mayo, 2026
En la cabecera de la manifestación aparecen los de siempre. Personas que no han dado nunca un palo al agua y viven de esto. No tiene ningún sentido este desfile. Ha quedado obsoleto
1 mayo, 2026
Aquí tenemos a Vito Quiles repartiendo marisco entre sindicalistas el 1 de mayo:
https://youtu.be/6ittcdvZqOo?is=nwTAxOFdc48-Qu1N
Qué grande es este periodista y qué generoso repartiendo marisco.
2 mayo, 2026
Vito Quiles Corleone, a sueldo del PP, como en las elecciones de Aragón.
2 mayo, 2026
Los mismos paniaguados de siempre al servicio del Régimen sanchista. Todo por los gambones, las putas, los enchufes, la paguita y la subvención. Y a los pobres trabajadores les suben los precios de todo, no crean ni una vivienda, salvo para ellos, destruyen todos los alquileres existentes en España, y nos suben los impuestos continuamente (800 euros desde 2020 en el Irpf) por no deflactarlo. No os votan ni los 200 de la manifa.
2 mayo, 2026
Ésos de la pancarta tienen la misma credibilidad que un crecepelo de AliExpress.
2 mayo, 2026
Los mismos de siempre quejándose por lo mismo de siempre y sin que hagan nada para mejorarlo. Será porque viven de quejarse.