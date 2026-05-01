Abierto el plazo para tres plazas de arquitecto, una de pintor y otra de señalización

El Ayuntamiento continúa reforzando su plantilla municipal con el objetivo de ofrecer estabilidad a quienes llevan años trabajando en la institución, generar nuevas oportunidades de empleo y atraer y retener talento en la administración local. Todo ello contribuirá a mejorar el funcionamiento interno y la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

Desde hoy está abierto el plazo para la convocatoria de tres plazas de arquitecto, por el sistema de oposición, en turno libre; una plaza de oficial pintor, por sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna; y una plaza de oficial de señalización vial, también por sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna.

El Boletín Oficial del Estado publicaba ayer la convocatoria de los tres procesos selectivos y los interesados tienen 20 días naturales para presentar la correspondiente solicitud. Toda la información con respecto a las bases que regulan esta convocatoria se encuentra en la página web municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia del 6 de abril.

Técnico de Administración General

El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el anuncio de la convocatoria de diez plazas de Técnico de Administración General y, a partir de mañana, 2 de mayo, se abre el plazo para los interesados en presentarse a este proceso selectivo.

El pasado 3 de abril se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia, la convocatoria y las bases específicas del proceso selectivo para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de estas plazas, incluidas en la Oferta Pública de Empleo de 2025.

Podrán participar quienes estén en posesión de una titulación universitaria en Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, Administración y Dirección de Empresas, Economía, Ciencias Actuariales y Financieras, o cualquier otra titulación equivalente de la rama jurídica o económica.

TAG y una plaza de Técnico Medio de Informática

El pasado 29 de abril, el Boletín Oficial de la Provincia publicaba la convocatoria de una bolsa de trabajo destinada al desempeño temporal de funciones de Técnico de Administración General. El plazo para presentar solicitudes se abrió ayer 30 de abril y permanecerá abierto hasta el 11 de mayo.

Este proceso selectivo permitirá disponer de personal cualificado para atender futuras necesidades en puestos encuadrados en el subgrupo A1. El sistema de selección será el de oposición y está dirigido a personas con formación universitaria en el ámbito jurídico o económico.

Paralelamente, el consistorio ha convocado también una plaza de Técnico Medio de Informática, incluida en la Oferta Pública de Empleo de 2025, cuyo proceso se regirá igualmente por el sistema de oposición libre, si bien en este caso el plazo de solicitudes se abrirá una vez se publique el anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado.