El Pleno ordinario de la Diputación de Segovia ha aprobado este jueves el nuevo Plan Extraordinario de Inversiones (PEI), dotado con 5,2 millones de euros de fondos propios que se elevarán hasta los siete millones con las aportaciones municipales, y ha dado luz verde definitiva a la polémica Ordenanza reguladora de la Tasa por la cobertura del SPEIS. Ambos puntos salieron adelante únicamente con los votos del equipo de gobierno del PP, los dos diputados no adscritos y VOX en el caso del PEI, mientras que el PSOE e IU votaron en contra en ambos casos.

El PEI, que llegará a los 208 municipios de la provincia en régimen de concurrencia competitiva durante 2026 y 2027, generó un debate tenso en el que el portavoz socialista, Máximo San Macario, criticó el esfuerzo económico que se exige a los pueblos más pequeños. El diputado de Acción Territorial, Basilio del Olmo, le respondió lamentando que el PSOE “se haya dedicado a ir por los pueblos pidiendo que nos enviaran cartas para rebajar la aportación municipal y sólo hemos recibido cuatro”.

El presidente Miguel Ángel de Vicente intervino para aclarar que el retraso en la convocatoria fue a petición de los propios municipios y los colegios técnicos, y cerró con un mensaje directo a San Macario: “Si se hubiera molestado en algo más que en reunirse consigo mismo, se lo hubieran dicho”. Ha añadido que “lo que va a quedar para la historia es que este equipo de gobierno está creando nuevos servicios, además de llevar a cabo planes extraordinarios gracias a Quinta Real, mientras ustedes votan permanentemente en contra de todo ello”.

El pleno aprobó también una modificación presupuestaria de casi tres millones de euros procedentes de remanentes de Tesorería, con los votos favorables del PP y los no adscritos, la abstención de VOX y el voto en contra de PSOE e IU. De Vicente defendió la gestión: “No entiendo cómo puede sorprender que se gestionen los remanentes de Tesorería, fruto de la buena gestión y la generación de más presupuesto que el aprobado inicialmente, lo que ha permitido contar con una ejecución del 102%”.

La tasa del SPEIS, aprobada solo con los votos del PP

El punto más controvertido fue la aprobación definitiva de la Ordenanza de la Tasa del SPEIS, que fija en 5 euros por habitante el coste que pagarán los ayuntamientos por el servicio de bomberos de la Diputación. Solo el PP la respaldó. San Macario calificó de “subjetivo” el informe técnico que la sustenta, a lo que la diputada del SPEIS, Elisabet Lázaro, respondió que “nos basamos en informes jurídicos para implantar esta tasa que no cubre ni el 15% de los costes reales del servicio, que ascienden a 4,5 millones de euros al año”. De Vicente asumió el desgaste político: “Hemos aprobado esta tasa siendo conscientes de la polémica que podía suscitar, pero gobernar es también tener responsabilidad. Tenemos un rumbo y mantenemos un criterio; sin embargo, a ustedes ni están ni se les espera”.

Cuatro mociones rechazadas

En el turno de mociones, ninguna salió adelante. El PSOE pidió sin éxito un convenio con el Instituto Geológico y Minero de España. IU propuso medidas contra el acoso escolar. El diputado no adscrito David Gutiérrez planteó la creación de Aulas para Convivir con Dulzaina, propuesta que el diputado de Cultura, José María Bravo, prometió tener en cuenta “algún día”. VOX volvió a quedarse solo defendiendo la prioridad nacional en el acceso a ayudas y servicios públicos.