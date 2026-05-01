La Policía Local de Segovia está reforzando desde el mes de abril los controles de acceso en la calle Blanca de Silos con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa de circulación en este tipo de vías de prioridad peatonal.

Desde el inicio de estos dispositivos, el pasado 14 de abril, y hasta el 29 de abril, se han realizado un total de ocho controles, que se han saldado con la interposición de 11 denuncias a los conductores de vehículos que accedieron sin la correspondiente autorización, destacando el 27 de abril, jornada que se saldó con cinco denuncias.

Los controles de acceso a las zonas de prioridad peatonal forman parte de la actividad habitual de la Policía Local para velar por el cumplimiento de las restricciones de tráfico en entornos de paso limitado. De hecho, este tipo de dispositivos se realizan de manera periódica en distintos puntos de la ciudad, como la Plaza Mayor, donde los agentes supervisan que solo accedan vehículos autorizados, como residentes o servicios permitidos.

El Ayuntamiento recuerda que estas zonas están reguladas para garantizar la seguridad, la convivencia y la protección de espacios urbanos especialmente sensibles, por lo que únicamente está permitido el acceso a vehículos autorizados y a los servicios de emergencia.

Por ello, se hace un llamamiento a la ciudadanía para que respete la señalización y la normativa vigente, contribuyendo así a una movilidad más segura, ordenada y respetuosa con el entorno urbano.