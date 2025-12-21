El chapo Cerdán excava excusas como túneles. Profundos. Por debajo del Estado. Los principios de un hombre se ven a la hora de afrontar su final y él ha decidido acabar disfrazado de secretario de organización criminal intercambiando amenazas. Estrategia que, en derecho, se llama “quid por culo”. Es normal que un vendedor de coches de lujo se crea igual que sus clientes, pero es raro que se crea el inventor. Santos piensa que él ha acabado con ETA y ha frenado el fascismo (valga la redundancia), y que lo único que le han pillado es rabia por reunirse con Puigdemont y Otegi. Ante su espejo, se ve como el ingeniero del coche rojo ocupado de la paz y del progreso que no está para preocuparse por el alquiler o las compras. Vamos, que se ha cobrado el servicio a la patria en cheques del Club del Gourmet. Como Ábalos en el Club. Todo por la Patri y la Carlota. Dietas del “paletburó”.

De lo que no se puede escapar es de las frías elecciones porque el invierno llega, aunque no quieras, “urna” tras otra. La primera de la ronda es en la tierra de los récords del socialismo con un candidato con dislexia política (antisanchista y sanchista, aforado e imputado). A Gallardo todo le viene grande, leer el momento, hablar al partido y hasta el apellido. Dime de qué presumes y te diré de qué Cáceres. ¡Progresistas extremeños, uniso! La leche de Extremadura está ya derramada. Conformarse con que el PP necesite a Vox es como si Bisbal diera un concierto en Almería y aspirase a no ser pitado. El PSOE ha dejado de ser útil para un tercio de sus votantes de hace ocho años porque, dicen los estudios, su capacidad de repartir está secuestrada por los nacionalistas. Eso en Extremadura importa. Resultado: minoría absoluta. Como el disco de Extremoduro.

No hablé hasta las doce la mañana de su muerte. Qué disgusto. Llegó Abascal, aparcó su caballo en una encina, bebió de un charco de la dehesa y empezó su mitin en Plasencia acordándose del homenaje que le hicieron a Robe sus paisanos el día anterior: “Hay que desinfectar esto o echar agua bendita aquí”, dijo. Y es entonces cuando comprendo que haya gente que prefiera cualquier cosa antes de tener a un tipo así de vicepresidente. A Santiago el vago le infecta la poesía maldita escrita como Dios. En una entrevista dijo que escuchaba a Rocío Jurado y a Taburete, pero su líder, Willy, hijo de Bárcenas, confesó orgulloso escuchar a Robe. Quizá él o Carlos H Quero puedan explicarle a su líder que los VROX (los Bros que votan VOX) no consumen su clasismo odioso de “barbour apretao”.

Tampoco Guardiola, que mira a Abascal como al Mono Maldito de Stephen King y a Gallardo como a un Labubu. La presidenta, “apañá gobernando y enrea campañeando”, se precipita bajo los focos. Después de una campaña callada, sin entrevistas, sin debates (no vaya a írsele la pinza de Vox y el PSOE que la sujeta) se entera que han desaparecido 140 papeletas de la oficina de Correos de Fuente de Cantos y se “ayusiza” rompiendo el silencio para decir que no la van a callar y que quieren robar la democracia. A la hora, la Guardia Civil, la misma que investiga a Cerdán, dice que son la Banda de la Radial, que roban tabaco y teléfonos, que no tienen más móvil que los móviles y nada en contra de la democracia. Seguramente nada a favor tampoco, pero es que los euros compartían caja con los votos. En la conspiración rural solo faltó Aceves diciendo que encontraron una cinta de Leire en la guantera de una Kangoo, y sostener que podría ser de la fontanera de Correos cantando en lugar de la futura exvocalista de La Oreja.

Va a ser difícil aguantar las campañas de invierno. Aragón con la portavoz, Andalucía con la del pacto fiscal con Cataluña, y Castilla y León sin socios. Esta semana se han bajado los pulgares de El País y de la SER, Yolanda Díaz y Ione Belarra, me asomo a la ventana eres la checa de ayer, hacen caja con la corrupción y el feminismo mientras cancelan a Adolfo Suárez Madrid Barajas y la transición. Junts ya ha quitado el cepillo de dientes que Cerdán dejó en el Waterloo, y el PNV apura el pacharán antes de pedir la cuenta. En los territorios del PSOE ya ha empezado el canibalismo interno. Silencioso por ahora, mirándose como se mira a tu compañero de asiento al sobrevolar los Andes. Porsiaca. No tiene sentido pasar todo el invierno en minoría, entre abandonos, huidas y derrotas autonómicas. No tiene sentido el carrusel de minuto y resultado del último imputado. A la parrilla todo sabe peor. Agotar la legislatura tendría sentido si se pudiera legislar, pero así solo se quema el legislado y el proyecto. El recurso de la “Extremaderechadura” jamás duró dos primaveras. Mereció la pena. Ea, ea. Ya pasó.

Si los que pensamos así estamos acabados, pues hasta el final con los principios. Eso es suficiente para una minoría absoluta. Gracias por compartir unos minutos. Feliz Navidad, queridos lectores.