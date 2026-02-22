El 112 informa del fallecimiento de un montañista tras sufrir una caída mientras ascendía a la Bola del Mundo. Sobre las 8.56 de la mañana del 22 de febrero se registraba la llamada de alerta después de que compañeros de la víctima le vieran caer por una ladera en la vertiente segoviana de la Bola del Mundo (Real Sitio de San Ildefonso). En el transcurso de la caída el montañista se golpeó contra un árbol en la cabeza. El 112 movilizó entonces un helicóptero de rescate con dos rescatadores, una de ellas enfermera, al tratarse de una zona escarpada y de difícil acceso, pese a la relativa cercanía de la zona del accidente con la CL-605 (unos 200 metros).

Tras localizar el lugar del accidente, los rescatadores atendieron al paciente procediendo a su extracción con un helicóptero de emergencias sanitarias donde nada pudo hacerse por salvar la vida del accidentado, un varón de 63 años.