Manu González renueva con la Gimnástica Segoviana

Manu González entrenador de la Gimnástica Segoviana no seguirá la estela del director deportivo, Ramsés Gil, y permanecerá la próxima temporada bajo la disciplina azulgrana. La web del club informaba el 1 de agosto del acuerdo de renovación para que, por tercera temporada consecutiva, el madrileño sea el entrenador del primer equipo. “He tenido opciones para entrenar en Madrid o incluso fuera de España, pero la Gimnástica me ha dado una oportunidad muy grande para crecer y si ellos quieren que siga, qué menos que estar agradecido y continuar en un proyecto que me ilusiona mucho”, explicaba Manu.

Pese a no lograr el ascenso, el técnico hacía un balance positivo de la temporada. “El bagaje ha sido tremendamente favorable con una plantilla corta, jugadores nuevos y fichajes que han dado un alto nivel sustituyendo a jugadores emblemáticos”, refiere Manu. La oferta de renovación se ha hecho extensiva también al preparador físico, Alberto Ginés, como al entrenador de porteros, Antonio Sánchez. Sin embargo, su buen hacer en la Segoviana ha llamado la atención de clubes de superior categoría. Manu prefería verlo por el lado positivo. “Es también motivo de alegría para el club que no solo promocione jugadores a clubes de categoría superior, sino también a integrantes del cuerpo técnico que queda demostrado han hecho un gran trabajo”, explicaba el técnico.