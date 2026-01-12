Hotuse ha anunciado su adhesión a las reivindicaciones impulsadas por ASETRA y otros colectivos para reclamar el fin del peaje en las autopistas AP-6 y AP-61, tras la nueva subida de tarifas aprobada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para 2026.

Desde la asociación hostelera consideran que el incremento de los peajes supone “un grave perjuicio para la actividad económica de la provincia” y “un freno a su crecimiento”, con un impacto directo sobre el sector turístico. En este sentido, advierten de que Segovia queda “en clara desventaja competitiva” frente a otros destinos que no soportan estos costes en sus principales vías de acceso.

HOTUSE rechaza una medida que califica de “injusta y claramente perjudicial”, no solo para el turismo, sino también para otros sectores económicos y para los propios segovianos que utilizan estas infraestructuras en sus desplazamientos habituales. La asociación subraya que el impacto del peaje resulta especialmente gravoso para la llegada de visitantes, una situación que se ve agravada por los cortes de tráfico recurrentes en el Puerto de Navacerrada.

La entidad considera que la solución pasa por la supresión del peaje en el túnel de Guadarrama, una infraestructura que, tras décadas de explotación, “debería ser de uso libre”, con el objetivo de evitar que continúe lastrando el desarrollo económico de Segovia y de otros territorios afectados.