Hotuse ha anunciado su adhesión a las reivindicaciones impulsadas por ASETRA y otros colectivos para reclamar el fin del peaje en las autopistas AP-6 y AP-61, tras la nueva subida de tarifas aprobada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para 2026.
Desde la asociación hostelera consideran que el incremento de los peajes supone “un grave perjuicio para la actividad económica de la provincia” y “un freno a su crecimiento”, con un impacto directo sobre el sector turístico. En este sentido, advierten de que Segovia queda “en clara desventaja competitiva” frente a otros destinos que no soportan estos costes en sus principales vías de acceso.
HOTUSE rechaza una medida que califica de “injusta y claramente perjudicial”, no solo para el turismo, sino también para otros sectores económicos y para los propios segovianos que utilizan estas infraestructuras en sus desplazamientos habituales. La asociación subraya que el impacto del peaje resulta especialmente gravoso para la llegada de visitantes, una situación que se ve agravada por los cortes de tráfico recurrentes en el Puerto de Navacerrada.
La entidad considera que la solución pasa por la supresión del peaje en el túnel de Guadarrama, una infraestructura que, tras décadas de explotación, “debería ser de uso libre”, con el objetivo de evitar que continúe lastrando el desarrollo económico de Segovia y de otros territorios afectados.
12 enero, 2026
Haceros independentistas..con un poco suerte os dan financiación hipermillosingular y os liberalizan peajes como en Cataluña y país vasco..Aceves seguro que vota a favor como ya ha hecho con estos
12 enero, 2026
Me parece que tambien quitaron los peajes de la Ap-7 que pasa por Valencia y no gobierna ningun tipo de independentista (inutil si pero independentista no). Pero en esos casos, tu memoria falla y no te acuerdas. Sera algun misterioso tipo de falta de memoria selectiva..
Y lo mismo te da por ir a quejarte de que aun tengamos peajes a la sede del PP que fue quien los prorrogo. Si tus fallos de memoria selectiva hacen aparicion, dimelo y te doy la direccion..