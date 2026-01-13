Ocho propuestas para el ciclo Invierno Teatral en La Cárcel

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Segovia, a través del área de Cultura, retoma el programa Invierno Teatral, una iniciativa que regresa a la Cárcel/Centro de Creación tras la excelente respuesta obtenida en su primera edición. El ciclo reafirma la apuesta municipal por el talento escénico local y por una oferta cultural de calidad, accesible y pensada para todos los públicos.

Segun el concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy: “El objetivo del Invierno Teatral es impulsar compañías y proyectos teatrales originarios de Segovia, compartiendo con la ciudadanía el amor por la cultura y el compromiso con unas artes escénicas vivas y cercanas ofreciendo a la ciudad propuestas que nacen y se desarrollan en Segovia.

La Sala Julio Michel de la Cárcel/Centro de Creación vuelve a convertirse en el espacio escénico protagonista, consolidando este equipamiento como un referente cultural en la ciudad.

El programa de Invierno Teatral 2025 se desarrollará durante varios viernes, sábados y domingos de los meses de enero y febrero, con un total de ocho representaciones teatrales.

La programación incluye desde comedias que invitan a la reflexión sobre situaciones cotidianas, hasta grandes clásicos del teatro y propuestas cargadas de emoción, configurando una oferta variada y pensada para los distintos públicos que conforman la escena teatral.

El ciclo dará comienzo el 16 de enero con “La portera nacional”, una comedia explosiva sobre la vivienda protagonizada por la actriz Amaia Vargas. El 17 de enero, a las 20:00 horas, la Asociación Cultural Vas de Arte representará “Historia de una escalera” de Antonio Buero Vallejo. El domingo 18 de enero, a las 19:00 horas, será el turno de “Yerma” de Federico García Lorca, a cargo de la Asociación Cultural Ponte a la Cola. El 24 de enero, la Asociación del Colegio Claret LOCA-L pondrá en escena “Melocotón en almíbar” de Miguel Mihura.

La programación se completa con cuatro propuestas de compañías profesionales. El 25 de enero, la compañía segoviana Saltatium Teatro presentará “Balzac y la joven costurera china”, un espectáculo de teatro detíteres dirigido al público infantil.

Ya en febrero, el día 6, el actor Pedro Casablanc ofrecerá un recital con textos de Bécquer y Quevedo, acompañado por el músico Jorge Rivera.

El sábado 7, llegará “Latidos”, obra galardonada con el Premio Lope de Vega de Teatro, y el domingo 8 de febrero se cerrará el ciclo con “Los Despiertos”, una emotiva propuesta interpretada por tres reconocidos actores.

Las entradas tendrán precios populares, entre 8 y 10,15 euros, y podrán adquirirse a través de la plataforma de tickets de Turismo de Segovia y de los canales habilitados por las asociaciones participantes.

Desde el Ayuntamiento de Segovia se quiere agradecer la generosidad y la implicación de las asociaciones y compañías participantes, que hacen posible un proyecto que convierte el invierno segoviano en una estación cálida, donde la cultura vuelve a ser un punto de encuentro para toda la ciudadanía.