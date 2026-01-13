La Policía Nacional conmemora el 202 aniversario de su creación

La Policía Nacional ha conmemorado este martes en Segovia el 202 aniversario de su creación con un acto celebrado en la Comisaría Provincial, al que asistió una amplia representación institucional, civil y militar. La ceremonia sirvió para repasar la actividad del cuerpo en la provincia durante el último año y para reconocer la trayectoria profesional de varios de sus integrantes.

La subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, destacó que “Segovia sigue siendo una de las ciudades más seguras del territorio español gracias a la labor diaria y tenaz de los agentes de la Policía Nacional”, subrayando que esa efectividad es fruto de “su enorme profesionalidad y esfuerzo”. Según los datos expuestos, el nivel de esclarecimiento de infracciones penales en la ciudad supera el 43 %, cifra que rebasa el 45 % en delitos graves y menos graves y alcanza el 100 % en los delitos contra las personas.

Durante el acto se informó de que la Policía Nacional realizó 188 servicios humanitarios entre agosto de 2024 y agosto de 2025, el 35 % dirigidos a personas mayores de 65 años. La cobertura de la plantilla en la Comisaría Provincial supera el 91 %, y cerca del 15 % de los agentes son mujeres. En el ámbito administrativo, en 2025 se expidieron 17.115 DNI, 7.166 pasaportes y 5.402 tarjetas de identidad de extranjeros (TIE).

La Policía también reforzó su presencia en el medio rural a través del Equipo Rural, que gestionó cerca de un millar de DNI en 15 municipios, y del vehículo integral de documentación (VIDOC), que tiene previsto desplazarse en 2026 a una veintena de localidades de la provincia. Asimismo, se desarrollaron cerca de 160 charlas educativas en centros escolares dentro del Plan Director y varias actuaciones del Plan Mayor dirigidas a personas de edad avanzada.

En el transcurso del acto se entregaron distinciones y reconocimientos por 20, 25 y 35 años de servicio, así como diplomas a profesionales que han alcanzado la jubilación. La conmemoración recordó el origen histórico del cuerpo, creado por la Real Cédula del 13 de enero de 1824, y su evolución hasta la actual Policía Nacional, cuya sede en Segovia se encuentra en el Paseo Ezequiel González desde 1992.