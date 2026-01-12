14 Comments

Las obras de renaturalización de las plazas de Nueva Segovia no se han concluido dentro del plazo fijado, una circunstancia ya visible para la ciudadanía y que afecta a un proyecto financiado con fondos europeos. Sobre esta situación ha realizado una valoración pública el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia, Miguel Merino, quien ha atribuido el incumplimiento de los plazos a la gestión del equipo de gobierno.

Merino señala que el proyecto de “acueductos de biodiversidad” ha quedado “inacabado y no ha cumplido plazos”, lo que, a su juicio, ha supuesto “que se pierda dinero de fondos europeos”. En este sentido, ha asegurado que el retraso no se ha debido al trabajo de la empresa adjudicataria ni de los técnicos municipales. “No se han terminado no porque la obra y la contrata no hayan corrido, ni porque no hayan realizado bien su trabajo, sino porque no trabajaron desde el equipo de gobierno a tiempo”, ha afirmado.

El viceportavoz socialista ha recordado unas declaraciones previas del alcalde sobre los fondos europeos y las ha relacionado con la gestión municipal. “Nos hemos preguntado alguna vez por qué Mazarías dijo que los fondos europeos eran un caramelo envenenado. Pues porque implicaban trabajo, participación ciudadana y transparencia”, ha señalado, añadiendo que “ninguna de esas tres cosas el señor Mazarías las ha aplicado en su trabajo del día a día”.

Merino subrayó que los fondos europeos habían sido planteados inicialmente como una oportunidad para la ciudad, una visión que, según ha recordado, compartieron tanto PSOE como PP. “Eran una oportunidad para modernizar barrios, mejorar la calidad urbana, el comercio, la movilidad, el turismo y conservar el patrimonio histórico”. Sin embargo, critica que, tras obtenerlos, “la tónica habitual ha sido desvirtuarlos, modificándolos a su antojo, incumplir plazos, poner en riesgo las subvenciones y tener que devolver dinero”.

Además del proyecto de Nueva Segovia, Merino ha mostrado su preocupación por otros programas financiados con fondos europeos. “Estamos seriamente preocupados por el Plan de Sostenibilidad Turística”, afirma, señalando que el Centro de Interpretación del Acueducto y del Agua “tenía que haber empezado el 1 de noviembre”. También ha citado el Plan Impulso a Patrimonio, donde “no ha empezado ninguna intervención, ni San Nicolás, ni el Adarve, ni el entorno del Museo de Títeres”.

El dirigente socialista se ha referido asimismo a otros proyectos municipales, como “un mercado de la Albuera con muy deficientes acabados” o “un mercado de los Huertos que más de un año después de finalizar ha seguido cerrado”, y se ha preguntado “cómo ha estado Blanca de Silos”.

Merino ha insistido en el impacto económico que, a su juicio, tiene esta situación. “Cada euro que se ha perdido por una mala gestión de este tipo ha sido un euro que acabamos poniendo los vecinos de la ciudad de Segovia”, afirma, estimando que la pérdida en el ámbito del comercio ha rondado “los 800.000 euros”, una cifra que reconoce como aproximada y pendiente de concreción definitiva.

Finalmente, el viceportavoz socialista ha defendido que el problema no ha respondido a factores externos. “Esto no es mala suerte, es mala gestión” aseguró, añadiendo que “no es problema de la burocracia europea, ni de los técnicos; es falta de liderazgo político”.

Finalmente, Merino se refirió a la reorganización de responsabilidades en el área de fondos europeos tras la salida de Rosalía Serrano, ahora bajo la coordinación de María Carpio. Al respecto, señaló que “nos hubiera gustado que la salida hubiera sido mucho antes” y mostró dudas sobre el futuro de la gestión, afirmando que “no es un perfil que se prodigue ni en dar explicaciones ni en dar participación al debate ni a la información”.