14 Comments

Las obras de renaturalización de las plazas de Nueva Segovia no se han concluido dentro del plazo fijado, una circunstancia ya visible para la ciudadanía y que afecta a un proyecto financiado con fondos europeos. Sobre esta situación ha realizado una valoración pública el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia, Miguel Merino, quien ha atribuido el incumplimiento de los plazos a la gestión del equipo de gobierno.
Merino señala que el proyecto de “acueductos de biodiversidad” ha quedado “inacabado y no ha cumplido plazos”, lo que, a su juicio, ha supuesto “que se pierda dinero de fondos europeos”. En este sentido, ha asegurado que el retraso no se ha debido al trabajo de la empresa adjudicataria ni de los técnicos municipales. “No se han terminado no porque la obra y la contrata no hayan corrido, ni porque no hayan realizado bien su trabajo, sino porque no trabajaron desde el equipo de gobierno a tiempo”, ha afirmado.
El viceportavoz socialista ha recordado unas declaraciones previas del alcalde sobre los fondos europeos y las ha relacionado con la gestión municipal. “Nos hemos preguntado alguna vez por qué Mazarías dijo que los fondos europeos eran un caramelo envenenado. Pues porque implicaban trabajo, participación ciudadana y transparencia”, ha señalado, añadiendo que “ninguna de esas tres cosas el señor Mazarías las ha aplicado en su trabajo del día a día”.
Merino subrayó que los fondos europeos habían sido planteados inicialmente como una oportunidad para la ciudad, una visión que, según ha recordado, compartieron tanto PSOE como PP. “Eran una oportunidad para modernizar barrios, mejorar la calidad urbana, el comercio, la movilidad, el turismo y conservar el patrimonio histórico”. Sin embargo, critica que, tras obtenerlos, “la tónica habitual ha sido desvirtuarlos, modificándolos a su antojo, incumplir plazos, poner en riesgo las subvenciones y tener que devolver dinero”.
Además del proyecto de Nueva Segovia, Merino ha mostrado su preocupación por otros programas financiados con fondos europeos. “Estamos seriamente preocupados por el Plan de Sostenibilidad Turística”, afirma, señalando que el Centro de Interpretación del Acueducto y del Agua “tenía que haber empezado el 1 de noviembre”. También ha citado el Plan Impulso a Patrimonio, donde “no ha empezado ninguna intervención, ni San Nicolás, ni el Adarve, ni el entorno del Museo de Títeres”.
El dirigente socialista se ha referido asimismo a otros proyectos municipales, como “un mercado de la Albuera con muy deficientes acabados” o “un mercado de los Huertos que más de un año después de finalizar ha seguido cerrado”, y se ha preguntado “cómo ha estado Blanca de Silos”.
Merino ha insistido en el impacto económico que, a su juicio, tiene esta situación. “Cada euro que se ha perdido por una mala gestión de este tipo ha sido un euro que acabamos poniendo los vecinos de la ciudad de Segovia”, afirma, estimando que la pérdida en el ámbito del comercio ha rondado “los 800.000 euros”, una cifra que reconoce como aproximada y pendiente de concreción definitiva.
Finalmente, el viceportavoz socialista ha defendido que el problema no ha respondido a factores externos. “Esto no es mala suerte, es mala gestión” aseguró, añadiendo que “no es problema de la burocracia europea, ni de los técnicos; es falta de liderazgo político”.
Finalmente, Merino se refirió a la reorganización de responsabilidades en el área de fondos europeos tras la salida de Rosalía Serrano, ahora bajo la coordinación de María Carpio. Al respecto, señaló que “nos hubiera gustado que la salida hubiera sido mucho antes” y mostró dudas sobre el futuro de la gestión, afirmando que “no es un perfil que se prodigue ni en dar explicaciones ni en dar participación al debate ni a la información”.
12 enero, 2026
Jajaja..lo dice Merino que obligó a terminar la obra de los misioneros en pleno invierno en contra de la opinión de los técnicos solo porque se acercaban elecciones..jaja..y decía que iba a ser una obra definitiva como todo el mundo ha visto que no..jajaja..lo dice el miembro De un equipo de gobierno que perdió miles de euros de ayuda europea solo por no echar la instancia a tiempo!!..jaja..habiendo una concejal dedicada en exclusiva a ello..jajaja
12 enero, 2026
Cuantas veces ha arreglado PePe las averías de Ezequiel González y cuántas faltan por arreglar este año que comienza?
12 enero, 2026
No te enteras. En Ezequiel González se ha hecho ahora una reforma integral de la tubería de agua que los sociatas o lo que sean solo parcheaban y reparaban de cualquier manera. Si trabajas para la cuerda, al menos no mientas, tío selfies. Por cierto, que malos montajes haces con los selfies y mira que llevas años dedicado a hacer solo eso.
12 enero, 2026
Independiente de lo mal que lo hizo Merino, ahora son otros los responsables de habernos metido en unas obras innecesarias, a cuenta de unos fondos europeos ahora perdidos.
Entiendo que los responsables volverán a sus antiguos quehaceres. Que aquí no han venido a perder dinero, ni hacérnoslo perder a los demás.
12 enero, 2026
Como mala gestión falta de previsión y mal funcionamiento por parte de las administraciones lo suyo era que ese dinero de los segovianos que hay que poner de más se aplique a alcalde y concejales para que espabilen.y hasta la próxima.Como para hacer una obra de envergadura como Madrid lo llevamos claro
12 enero, 2026
Lo mismo el problema que genera este tipo de cosas no sea del Alcalde de turno, sino que lo mismo se genera porque tenemos un problema mas de fondo en el funcionamiento del día a día de las diferentes concejalias. No es normal que en el Ayuntamiento de Segovia cualquier gestión tarde una barbaridad. Da igual que sea urbanismo, turismo, cultura, etc, etc… Cualquier cosa que intentes gestionar con el ayuntamiento es morir en el intento.
Y por lo visto no es cuestion de falta de medios. Este año han metido mas gente en urbanismo y sigue funcionando igual de mal. Lo mismo es que el personal que hay no se toma el interes en hacer las cosas bien y rapido. Lo mismo piensan que es mejor ver la vida pasar mientras que los ciudadanos sufren su desidia.
12 enero, 2026
¿alguien recuerda lo que hizo el señor Merino cuando fue concejal con responsabilidades de gobierno? Abro listado:
1- Electrocutar a un perro
2-
12 enero, 2026
Para los vecinos de Nueva Segovia es todo un consuelo pensar que les quitaron los aparcamientos para cobrar una subvención que no se llegó a cobrar. Seguro que para las próximas elecciones van todos en masa a votar al Maza.
12 enero, 2026
Se te ve a la legua que eres alguien que ponderada y que razona tanto el sentido de una obra como el voto. Espera a ver acabada la obra y luego pataleas. Si a mi tampoco me gusta pataleamos juntos, cuenta con ello. Pero los de la queja preventiva suelen acabar mordiéndose la lengua por mucho que hablen de parte. Por cierto, la subvención no se ha perdido más que porque tu Gobierno juega con el dinero de Europa a sus cositas según las siglas. Hazme caso, lee más.
12 enero, 2026
La frase que mejor define a este señor es ” consejos vendo que para mí quiero”, desde luego que tras su penosa gestión como concejal de obras es mejor que se esté calladito.
12 enero, 2026
Incompetentes de azul vs incompetentes de rojo
12 enero, 2026
Igual unos que otros,al final los que sufrimos las consecuencias de la falta de seriedad de los políticos,somos vecinos y comercios,no terminan las obras ni en tres meses,solo hace falta ver el ritmo que llevan después de Navidad.
Una vergüenza.
12 enero, 2026
Pero la mala gestión planificación y dejadez en saber cómo va las obras al día para que no pasen este tipo de cosas este dinero que cada segovianos le va a suponer el rematar la obra como con otras inacabadas deberían apuntarse la el alcalde y concejales para que para la próxima se lo piensen.Buenas ideas a veces mala gestión y muy mala planificación.No se libra en Segovia ningún partido político que le corresponda.Como para hacer una gran obra de calado como en Madrid por ejemplo.Ni en broma.Asi que sumamos y seguimos que así vamos bien