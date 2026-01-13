La renovación del IES Andrés Laguna llega a su salón de actos

La consejera de Educación, Rocío Lucas, visitaba las obras que la Junta ejecuta en el IES Andrés Laguna, básicamente, la inversión de 2.9M€ en la mejora de la envolvente térmica e iluminación de un edificio con calificación patrimonial como referente del modernismo arquitectónico en Segovia.

La actuación se ha desarrollado en tres fases: la primera, centrada en el ala izquierda del edificio, concluyó en 2023 y consistió en la mejora del aislamiento de los cerramientos y de la envolvente térmica de esta zona con una inversión de 895.000 euros. La segunda fase, finalizada en noviembre de 2024, se centró en el cuerpo principal del IES y supuso la rehabilitación de una zona de aulas, así como de los espacios comunes, dotándolos de una nueva envolvente térmica. Esta fase contó con un presupuesto de 1.246.827 euros.

Finalmente, la tercera fase que está a punto de finalizar ha actuado en el salón de actos con una inversión de 913.000 euros. Esta intervención ha permitido combinar la mejora del comportamiento térmico de la envolvente con una ampliación de las posibilidades de uso del espacio, mediante la incorporación de un nuevo nivel destinado a la instalación de iluminación y elementos escenográficos suspendidos. Asimismo, se ha optimizado la acústica del recinto gracias a la renovación de los materiales empleados.