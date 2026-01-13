La Segoviana despide a su entrenador Iñaki Bea

La Gimnástica Segoviana ha anunciado este martes la finalización de la etapa de Iñaki Bea al frente del primer equipo. El club ha comunicado que ambas partes separan sus caminos y ha agradecido el trabajo realizado por el técnico durante los meses en los que ha dirigido a la plantilla, deseándole “mucha suerte en sus próximos retos deportivos y personales”.

La entidad azulgrana ha informado asimismo de que, de manera transitoria, la dirección del equipo recaerá en Ricardo de Andrés y Nacho Gonzalo, técnicos de la casa, que se harán cargo del primer equipo desde este miércoles mientras el club define los próximos pasos en el banquillo.

El comunicado no detalla los motivos de la decisión ni el horizonte temporal de esta solución provisional.