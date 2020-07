La Gimnástica Segoviana pierde a su director deportivo, Ramsés Gil

Esta es la carta de despedida de Ramsés Gil:

Sirvan estas líneas para trasladaros que no seguiré en el club la próxima temporada. Después de ocho años llevando a cabo la planificación deportiva del primer equipo, no seguiré con esta extraordinaria función el próximo curso 2020/2021.

Quiero agradecer a aficionados, socios y medios de comunicación el respeto con el que he sido tratado todos estos años. Mismo agradecimiento para todos los componentes del fútbol base, sin cuya labor hubiera sido imposible implantar un modelo deportivo del que los segovianos nos podemos sentir orgullosos.

Del mismo modo, quiero dar las gracias a los incontables profesionales que han formado parte de este equipo durante todo este tiempo, y que en mayor o menor medida ya están en su historia. Entrenadores, futbolistas, preparadores físicos, médicos, fisios, delegados, auxiliares…, mi agradecimiento eterno por aguantarme todo este tiempo. Mención especial para los cinco amigos que me aceptaron en un cuerpo técnico irrepetible las dos últimas temporadas. He aprendido muchísimo con vosotros.

A la Junta Gestora, Directiva, o como queramos llamarla, deciros que me he sentido tremendamente valorado y querido. Ni un reproche, ni una crítica, siempre apoyando y ayudando, en las buenas y en las malas. Sois la mejor directiva que ha tenido este club en sus 92 años de historia. Ahí están los resultados. Espero que la fuerza os aguante para continuar con el inmenso trabajo que hacéis cada día, y que en un futuro cercano podamos ver al club donde debería llevar años.

En fin, he hecho todo lo que he podido para que cada temporada el equipo fuera competitivo, y los objetivos fueran los máximos, intentando crear una estructura cada vez un poco más profesional. Aun así, seguimos en la casilla de salida…. Espero, de verdad, que ese acierto, y esa pizca de suerte que no hemos tenido, llegue de una vez por todas la próxima temporada.

Agus, Cris, gracias por esos cientos de viajes y miles de kilómetros juntos, y perdón por todas esas vacaciones colgado del teléfono. Me habéis hecho inmensamente feliz.

GRACIAS DE CORAZÓN

AÚPA SEGO!!!