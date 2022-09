10 Comments

En sede plenaria y en conferencias de prensa, en las últimas semanas los grupos municipales del PP y el PSOE se han lanzado acusaciones mutuas de “estar en campaña” aunque siempre la acción iguala a la reacción: ambas formaciones están claramente en pie de guerra mirando el horizonte electoral. Los populares reunían este 9 de septiembre a los periodistas para presentar una enmienda a la totalidad de los cien primeros días de Clara Martín como alcaldesa —se cumplen el día 12— a la que los socialistas han respondido punto por punto dos horas después. No es cuestión de ceder un sólo titular.

Así, si el portavoz popular, Pablo Pérez, acusaba a Martín de carecer de liderazgo y no contar con equipo reduciendo su núcleo de confianza a los concejales Jesús Zamora y Miguel Merino, ya que concentran entre los tres las principales áreas de poder municipal, el propio Merino proclamaba en una nota pública la calidad de “gran alcaldesa” y capacidad de liderazgo de la presidenta de la Corporación.

Los conservadores también dispararon a la línea de flotación de la estrategia socialista asegurando que el desarrollo de suelo industrial es en este momento nulo y no hay “un solo metro cuadrado” nuevo, ademas de recordar que el Plan parcial de Prado del Hoyo se anunció para diciembre pasado y sigue sin estar concluido. Los socialistas respondían en este caso hablando del “impulso de nuevas oportunidades económicas para la ciudad” de la mano de la regidora que, aseguran, “ha acelerado el desarrollo de Prado del Hoyo” para instalarse de nuevo en la recompensa prometida para el final de ese camino, cuando llegue: una inversión de 113 millones, 300 empleos directos y 1.000 indirectos.

También es caballo de batalla el capítulo de inversiones en el que los populares recuerdan a la alcaldesa la baja inversión efectuada hasta el momento —a 30 de junio, un millón largo sobre 19 disponibles— y de la pérdida de ayudas europeas como la de 3 millones de euros para la regeneración del valle de Tejadilla. En el mismo campo, los socialistas destacan de los cien días de Martín los proyectos ya financiados con fondos europeos y, sobre todo, los que están por llegar.

Martín se postula oficialmente como candidata

Por otra parte, Clara Martín ha comunicado a los secretarios socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, Segovia, José Luis Aceves, y local, José Bayón, su disposición a ser la cabeza de lista del PSOE en las elecciones del próximo mes de mayo.

El anuncio no constituye ninguna sorpresa ya que Martín ya ha mostrado esta disposición en las últimas semanas, mientras que la organización socialista mantiene la máxima de que los alcaldes en activo que quieran repetir lo puedan hacer. No obstante, Aceves y Bayón han convocado una rueda de prensa para el próximo lunes con el eventual proceso de primarias para el ayuntamiento de Segovia sobre la mesa en el que no se espera la aparición de un segundo aspirante.