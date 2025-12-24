13 Comments

El representante de la plataforma Solución a la Travesía de San Rafael, Juan Manuel Gea, ha reiterado la reclamación de que el Gobierno de España asuma los años pendientes de concesión de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 y libere el peaje para evitar el tráfico por la travesía de San Rafael. Así lo expresó en una entrevista en Radio Segovia – Cadena SER, en la que confirmó que la plataforma ha recibido respuesta de la Comisión de Peticiones tras una denuncia presentada contra el Gobierno por la situación de estas vías.

GEa explicó que la plataforma presentó una nueva denuncia en junio al considerar que sigue sin cumplirse el acuerdo alcanzado en 2010. “No podemos olvidar que por mucho que quieran jugar con las palabras el actual Gobierno, y en concreto el ministro Óscar Puente, la actual concesión finaliza en 2029, pero luego hay que sacar a la nueva concurrencia y a la licitación otros siete años más”, señaló. Según indicó, este compromiso está recogido en el Real Decreto 512/2012, que establece que en noviembre de 2019 debían haberse licitado las condiciones de explotación del periodo 2029-2036, algo que “está pendiente y no se ha llevado a cabo”.

El portavoz de la plataforma afirmó que se ha iniciado una investigación preliminar sobre los hechos denunciados y acusó al Ejecutivo de “dilatarlo en el tiempo”. Añadió que el propio Gobierno reconoció en una respuesta al Defensor del Pueblo que esa licitación “está pendiente”, mientras se centra ahora en un estudio informativo sobre el futuro del peaje a partir de 2029. “Lo único que están haciendo es jugar un poco con los tiempos”, sostuvo.

Gea defendió que la solución pasa por que el Gobierno asuma esos siete años y aplique un sistema de “peaje en la sombra”, como ya ocurre en otros tramos. “Lo que venimos a demandar es lo que están haciendo con muchas otras autopistas”, afirmó, citando el ejemplo del tramo del túnel de Guadarrama hasta Villalba, donde “desde el año 1997 en el caso de los camiones y desde el año 2000 en el de los vehículos ligeros” se circula sin peaje directo. En contraste, señaló que “en el caso de San Rafael seguimos sufriendo todo ese peligro y ese volumen de vehículos que genera tanto riesgo la travesía”.

En relación con la subida anual del peaje prevista para el 1 de enero, Egea afirmó que “es un clásico de las Navidades” y explicó que la AP-6 vuelve a registrar los incrementos más altos porque la concesionaria debe ser indemnizada por los siete años de explotación que se le recortaron tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “En el 2029 la actual concesionaria va a cobrar esos siete años que no va a explotar”, advirtió, y alertó de que, si no se adopta la propuesta del peaje en la sombra, “puede volver a concurrir a esos siete años y cobrar dos veces por una misma explotación”.

El representante de la plataforma calificó esta situación de “algo un poco rocambolesco y dantesco” y justificó la intención de acudir a instancias europeas porque, a su juicio, “las instancias de nuestro país lo están dejando pasar”. Añadió que, de no resolverse, “llegará el momento de 2029 y nos volveremos a encontrar con esta situación que llevamos sufriendo más de 50 años”.

Sobre las movilizaciones anunciadas en su día por el Ayuntamiento de El Espinar, Gea recordó que la última se planteó hace dos años y no se autorizó. “Desde entonces no ha vuelto a haber ningún tipo de acción”, indicó, pese a que se anunció que habría movilizaciones de forma continuada. En cualquier caso, defendió el papel de la plataforma como un grupo de vecinos que busca que el problema “no caiga en el olvido” y que se logre “una solución rápida y un beneficio para toda la provincia y en concreto más para la población de San Rafael”.

Finalmente, Gea explicó que el tráfico por la travesía sigue aumentando por el encarecimiento del peaje y de los carburantes. “La única alternativa gratuita a día de hoy es el paso por la travesía de San Rafael”, afirmó, señalando que en fechas de alta movilidad “se incrementa el flujo de vehículos” y que los camiones, al intentar reducir costes, atraviesan la localidad, “generando un riesgo mayor”.