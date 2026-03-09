Atropella a un peatón y se da a la fuga en la glorieta Dionisio Duque

Un peatón resultó herido en un atropello con fuga registrado el pasado viernes en la glorieta Dionisio Duque con la calle San Gabriel, según el parte de incidencias del fin de semana de la Policía Local de Segovia. El accidente se ha producido en torno a las 14.30 horas y el vehículo causante ha abandonado el lugar tras el suceso. Este atropello ha sido el único siniestro con heridos registrado durante el fin de semana. La Policía Local ha intervenido además en otros ocho accidentes de tráfico, en su mayoría con resultado de daños materiales.

El mismo viernes se han producido otros tres siniestros. A las 14.00 horas, dos turismos han colisionado por embestida en la glorieta del Hospital General, en la calle 3 de Abril. Posteriormente, a las 17.04 horas, se ha registrado otro choque entre dos turismos en la glorieta Dionisio Duque. Ya a las 19.10 horas, dos vehículos han colisionado en la avenida Padre Claret, en el entorno del aparcamiento del Acueducto, con daños materiales y fuga del conductor responsable.

El sábado se han contabilizado cuatro accidentes, todos ellos con daños materiales. A las 17.45 horas se ha producido un alcance entre dos turismos en la avenida de la Constitución. Apenas cinco minutos después, a las 17.50 horas, han colisionado dos turismos y un autobús en el paseo Conde Sepúlveda. A las 18.00 horas se ha registrado otro choque entre dos turismos en la calle Agapito Marazuela, y a las 19.21 horas un camión y un turismo han colisionado en la calle Jorge Manrique. El último siniestro del fin de semana se ha producido el domingo a las 20.08 horas, cuando un turismo ha atropellado a un perro en la avenida Vía Roma, con daños materiales.

Controles

Durante el fin de semana la Policía Local ha realizado tres controles de documentación, alcoholemia y drogas, que se han saldado con tres infracciones: una por conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida, otra por presencia de drogas en el organismo y una tercera por circular con un vehículo cuya inspección técnica había resultado desfavorable. En otras actuaciones, la Policía Local ha colaborado con el Cuerpo Nacional de Policía en la detención de una persona por amenazas graves, ha mediado en tres conflictos entre particulares y ha atendido cuatro avisos por ruidos, dos procedentes de la vía pública y dos de viviendas.