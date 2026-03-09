La Guardia Civil de Segovia, en el marco de la investigación ‘Veletos’, ha detenido a un hombre de 31 años e investigado a una mujer de 37, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas cometido en un establecimiento hostelero de Arroyo de Cuéllar. El hecho delictivo se produjo en mayo de 2025, cuando los autores accedieron al interior del local tras forzar los accesos. Una vez dentro, sustrajeron unos 565 euros en metálico, así como tabaco valorado en 3.300 euros, ocasionando además numerosos daños materiales.

La investigación fue desarrollada por el Equipo ROCA de Cuéllar, que llevó a cabo diversas gestiones técnicas y operativas para esclarecer los hechos. Fruto de estas actuaciones se logró identificar a los presuntos responsables, ambos con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Una vez reunidos los indicios necesarios, se procedió a la detención del hombre y a la investigación de la mujer como presuntos autores del robo.

La Guardia Civil mantiene su compromiso con la prevención y esclarecimiento de los delitos contra el patrimonio, reforzando la seguridad en el medio rural y colaborando estrechamente con los vecinos y el tejido empresarial de la provincia.

