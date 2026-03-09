6 Comments

Centenares de segovianas y segovianos, que prácticamente llenaron la plaza del Azoguejo, participaron un año más en la manifestación por el 8M en Segovia. Manifestación que puso colofón a un fin de semana reivindicativo donde temas como la prostitución y la extorsión sexual que padece el colectivo fueron de algún modo los más destacados, además de los llamamientos a una igualdad efectiva en los entornos familiares y laborales, donde queda no poco por hacer.

Era el día de la mujer, un electorado clave para el PSOE, cuya candidatura recibió el apoyo de Iratxe García, presidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Los socialistas centraron sus mensaje precisamente en la situación de la mujer, apelando a las políticas progresistas como garantes de que no se se caiga en una involución. “Las mujeres han sido en la historia de nuestras ciudades, nuestros pueblos, de nuestro país y de Europa las que han conseguido las grandes conquistas, y van a ser las mujeres de Castilla y León las que harán posible el cambio”, afirmaba García.

La posición socialista contrasta con la del PP, que ayer recibió la visita del líder, Alberto Núñez Feijóo, primero en un encuentro con militantes en El Espinar. En las comunicaciones oficiales del partido, ni una sola referencia a la efeméride. En su lugar, Francisco Vázquez cargó por el lado de los mayores, un colectivo clave para el centro derecha, con propuestas como nuevos servicios de apoyo a mayores de 65 años en la tramitación de cuestiones legales. La gira de Feijóo siguió hasta Riaza, con acto público del líder popular con el resto de la candidatura.