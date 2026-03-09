6 Comments

Centenares de segovianas y segovianos, que prácticamente llenaron la plaza del Azoguejo, participaron un año más en la manifestación por el 8M en Segovia. Manifestación que puso colofón a un fin de semana reivindicativo donde temas como la prostitución y la extorsión sexual que padece el colectivo fueron de algún modo los más destacados, además de los llamamientos a una igualdad efectiva en los entornos familiares y laborales, donde queda no poco por hacer.
Era el día de la mujer, un electorado clave para el PSOE, cuya candidatura recibió el apoyo de Iratxe García, presidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Los socialistas centraron sus mensaje precisamente en la situación de la mujer, apelando a las políticas progresistas como garantes de que no se se caiga en una involución. “Las mujeres han sido en la historia de nuestras ciudades, nuestros pueblos, de nuestro país y de Europa las que han conseguido las grandes conquistas, y van a ser las mujeres de Castilla y León las que harán posible el cambio”, afirmaba García.
La posición socialista contrasta con la del PP, que ayer recibió la visita del líder, Alberto Núñez Feijóo, primero en un encuentro con militantes en El Espinar. En las comunicaciones oficiales del partido, ni una sola referencia a la efeméride. En su lugar, Francisco Vázquez cargó por el lado de los mayores, un colectivo clave para el centro derecha, con propuestas como nuevos servicios de apoyo a mayores de 65 años en la tramitación de cuestiones legales. La gira de Feijóo siguió hasta Riaza, con acto público del líder popular con el resto de la candidatura.
9 marzo, 2026
¿No se habla de corrupción del candidato Escobilla? Mientras se tapa el presunto enchufe de la hermana de Carlos Martínez. https://theobjective.com/espana/politica/2026-03-06/psoe-castilla-leon-hermana-soria/
9 marzo, 2026
La corrupción no importa..por eso eso han mandado aviones y un barco cargados de golosinas a la zona..para que no se hable de corrupción..que si dices mil veces no a la guerra o no a la enfermedad, estás desaparecen
9 marzo, 2026
Una pena que el PSOE de Segovia haya politizado un día que debería ser para todas igual. Una pena.
9 marzo, 2026
Pues nada, todas las grandes conquistas de la humanidad se deben a mujeres. Los hombres ni han descubierto ni han conquistado nada, borrados de una patada de la historia.
Sobra el extremismo en el feminismo. Pretenden reducir al hombre a un cero a la izquierda.
9 marzo, 2026
¿Se hizo alguna referencia a Ábalos, Koldo, Salazar, Monedero y Errejón en el acto?
¿Y a las saunas del suegro del señor del Falcon?
9 marzo, 2026
