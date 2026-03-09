Segovia en Marcha solicita paralizar los expedientes abiertos a la Policía Local

El grupo municipal Segovia en Marcha (Podemos-Alianza Verde) ha reclamado al alcalde de Segovia, José Mazarías, la paralización de los expedientes sancionadores abiertos a varios agentes de la Policía Local como primer paso para rebajar el conflicto existente en el cuerpo. La petición se ha trasladado durante el Consejo de Policía Local celebrado el pasado viernes.

El portavoz de la formación, Guillermo San Juan, ha señalado que la situación actual responde tanto a problemas de fondo como a la forma en que se está gestionando el conflicto. A su juicio, el gobierno municipal “está agravando una situación que ya existía y poniendo en riesgo el buen funcionamiento de un servicio público esencial para la ciudad”.

San Juan ha explicado que el cuerpo arrastra un déficit cercano al 20% de plazas sin cubrir, al que se suma una sobrecarga de funciones respecto a la Policía Nacional y la presión que generan los eventos multitudinarios que se celebran en la ciudad. “Estos eventos tensionan el servicio y provocan una reducción de la presencia policial en los barrios”, ha indicado.

Desde Segovia en Marcha han criticado que el gobierno municipal no haya abordado estos problemas estructurales y han reprochado la falta de negociación con los representantes de la plantilla y los sindicatos.

Durante el consejo, el portavoz municipalista también ha cuestionado la apertura de expedientes disciplinarios a varios agentes, una decisión que ha calificado de “política y arbitraria”. Según ha señalado, “ante unos mismos hechos a algunos agentes se les ha abierto un expediente de informaciones reservadas y a otros, casualmente, un expediente sancionador”. La formación ha defendido que la solución al conflicto debe pasar por archivar los expedientes abiertos como paso previo para rebajar la tensión dentro del servicio.

San Juan también ha afirmado que el propio Consejo de Policía Local ha puesto de manifiesto que el sistema actual para cubrir operativos en eventos multitudinarios es “poco eficaz y potencialmente abusivo” para los agentes en lo relativo a conciliación y descanso. “No es de recibo que se pretenda activar a un policía local por WhatsApp bajo riesgo de expediente”, ha señalado.

Además, Segovia en Marcha ha reclamado mayor coordinación de efectivos con la Policía Nacional y una planificación más equilibrada de los recursos de seguridad en la ciudad. La coalición municipalista también ha pedido mayor contención en la autorización de eventos masivos, muchos de ellos privados, al considerar que su celebración implica destinar recursos públicos de seguridad y limpieza desde los barrios hacia los espacios donde se desarrollan.

Asimismo, han criticado que el Consejo de Policía Local se haya convocado el mismo día del acto institucional del 8M, lo que, a su juicio, refleja falta de voluntad política para abordar el conflicto con la plantilla.

“Hace falta más voluntad, más planificación municipal, la cobertura de vacantes, más coordinación de medios en seguridad y más escucha”, ha concluido San Juan.