La Junta activa el nivel medio de riesgo de incendios hasta el 6 de abril

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha declarado el peligro medio de incendios forestales en las nueve provincias de la comunidad, con vigencia desde este 27 de marzo hasta el 6 de abril de 2026. La medida responde a las previsiones meteorológicas, que anticipan humedades relativas mínimas por debajo del 30%, vientos superiores a los 30 km/h e inestabilidad atmosférica en capas bajas, condiciones que elevan la probabilidad de ignición y propagación por encima de la media esperada.

Como consecuencia de la declaración, se reforzarán los medios del operativo INFOCAL, que ya cuenta con personal de guardia ampliado, cuadrillas helitransportadas en todas las bases, autobombas, cuadrillas terrestres, unidades de brigada y retenes de maquinaria. Asimismo, quedan suspendidas las autorizaciones de quema en monte y en terrenos rústicos a menos de 400 metros del mismo, incluyendo la quema de matorral, pastos y restos agrícolas o forestales. Sí están permitidas, previa comunicación con 48 horas de antelación al Servicio Territorial de Medio Ambiente, las quemas de restos vegetales en pequeños montones en terrenos labrados, huertos y prados.

La Junta recuerda que durante todo el año está prohibido en el monte y en su entorno encender hogueras, tirar colillas o cerillas, quemar rastrojos o arrojar residuos susceptibles de provocar combustión. La población puede consultar las limitaciones vigentes en la APP Incendios Forestales Castilla y León y seguir la información actualizada en la cuenta de X @naturalezacyl. En caso de detectar un incendio, se solicita avisar al 112.