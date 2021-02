18 Comments

Siempre es igual. Terminada la manifestación, un pequeño grupo, por norma ajeno a la organización de la marcha, se empecina en no irse. Empiezan los “policías hijosdeputa”, los “fuerafascistas”. Algunos descerebrados, viendo mogollón, allá que se van. Y en esto parte una pedrada en dirección a la línea policial (por “fascistas”). Yo he visto a Pablo Hasel organizar así a su pequeño grupo -no más de 10 desustanciados- para problematizar lo que hasta entonces no era sino otra manifestación más, otra de tantas. ¿Por qué lo hace?

Volvamos a lo que está pasando. La policía aguanta estoicamente los insultos, es su trabajo. Pero llega entonces la orden de desalojo. La calle no es de estos tipos, es de todos, así que legítimamente usada para ejercer el derecho al pataleo, hay que dejarla como te la encontraste, despejada. Un aviso, otro aviso. Normalmente la cosa no va a mayores y los del follón no suman la masa crítica necesaria para empezar la algarada. A veces sí y cuando la camorra está suficientemente organizada y se va acopiando un rebaño creciente la cosa se tensa. Primera carga de la policía. Y entonces empiezan a volar cantos, cristales, globos de agua y pintura, hay botes de humo, los Hasel y sus borregos se distribuyen por la zona para quemar contenedores, cruzarlos en la calle y abrir nuevos frentes. Y empiezan las hostias de verdad. Al cabo de unas horas la prensa referirá que son X contenedores calcinados, X heridos, la mitad policías. Un manifestante pierde un ojo. Al parecer, siempre por culpa de las balas foam de antidisturbios.

Los Hasel te dirán que no empezaron ellos. ¡Por supuesto que empezaron ellos!, yo lo vi. Pero ellos lo visten como reacción al fascista intento de la fascista policía de restablecer el orden, igualmente fascista. ¿Qué ganan? Notoriedad.

Hasta aquí, una cruz que nos toca vivir. Especialmente al señor que le espachurran el coche, al vecino que durante tres días tendrá el zaguán oliendo a mierda quemada, al que le queda la fachada requemada, o al policía -un servidor público- con el hombro reventado. Sin olvidar que en todos estos mogollones hay, y no poco, quien aprovecha para dar rienda suelta al vándalo que lleva dentro, cuando no al ladrón. Pues yo he visto a estos apóstoles anti-consumistas llevarse deportivas de una tienda saqueada, y si puede ser la de 130 pavos mejor que la de 60. Es lo que tiene vivir con gentuza que entiende que las calles son suyas y de nadie más. Que esto de la democracia, votar y acatar lo votado por más que te disguste, no va con ellos. Nuestro voto no vale, solo vale el suyo.

Para mí un antifascista es alguien que, con independencia de si vota a Vox o a Bildu, respeta toda opinión por pajarera que sea y no se considera dueño de ninguna calle. Por ejemplo los que pácificamente se manifestaban en Segovia el miércoles por el mentado Pablo Hasel. Los otros son siempre lo mismo con independencia del color de su bandera. Porque el fascismo hoy no es una ideología, es un método. Violencia contra la democracia. Una manera de ser, más que de pensar.

A mi entender, cierta izquierda peca a menudo de farisea. Como aquel iluminado presidente de la Generalitat que por la mañana decía “apreteu” y por la noche mandaba cargar a los Mossos d’Esquadra contra los que “apretaban” porque ardía media Barcelona. Es la gata Flora. Una izquierda que se llena la boca etiquetando de fascista todo lo que no va con ella y alentando, ella misma, la metodología fascista entre los suyos.

Echenique, Iglesias, si les queda algo de caletre, deberían poner mucha más atención a desvincularse de la violencia de los Hasel de la vida que a sus politiqueos en Twitter, que ya a nadie importan. Si quieren cambiar la ley deberán obtener una mayoría en el Congreso para hacerlo. Si no quieren policías, que lo digan y no manden a ninguno. A ver qué pasa. En democracia es así de sencillo. En las tiranías que defienden Hasel y sus amigos, pues no.