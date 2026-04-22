Olea, Guardiola y Ayestaran, finalistas del Cirilo Rodríguez

El XLI Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez ya tiene finalistas. Los corresponsales de Televisión Española (TVE) Cristina Olea y José Antonio Guardiola y el periodista especializado en Oriente Medio Mikel Ayestaran optarán a ‘La Lente de la Tierra’ y el cheque de 8.000 euros que la Asociación de Periodistas de Segovia (APS) concede al ganador. El jurado, encabezado por el presidente de la APS, Miguel Ángel López, eligió ayer a estos tres finalistas.

Olea lleva casi dos décadas haciendo información en el área de Internacional de los servicios informativos de TVE y, desde septiembre de 2018, como corresponsal en Washington, donde ha acudido a acontecimientos polÍticos sino sociales y culturales. «Ha cubierto y sigue cubriendo un periodo de enorme convulsión y trascendencia no solo para Estados Unidos sino para todo el planeta. Y lo hace con un lenguaje televisivo de gran profundidad y alcance al mismo tiempo que de fácil comprensión para el televidente a pesar de la complejidad de la información y el análisis sobre los acontecimientos que nos narra», destacó el jurado.

Ayestaran repite como finalista del Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez. Ya lo fue en 2015. «Tras sus primeros pasos en El Faro de Ceuta y El Diario Vasco, en 2005 pidió una excedencia y se lanzó a la carretera como freelance, especializándose en Oriente Medio cuando aún no era una etiqueta cómoda ni rentable.

Desde entonces ha trabajado durante más de dos décadas sin redacción fija y con una convicción firme: la independencia tiene un precio, pero también un valor incalculable», remarcó el jurado, que puso también el acento en que este periodista demuestra que otra forma de estar en el mundo y en el periodismo no solo es posible, sino necesaria.

De Guardiola subrayó, en primer lugar, su «dilatada» experiencia. Corresponsal de TVE en México y Centroamérica en la actualidad, ha cubierto múltiples crisis, guerras, posguerras, tragedias naturales o procesos electorales en decenas de países por todo el mundo. Su amplia carrera periodística ha estado dedicada íntegramente a la información internacional, siempre desde el rigor y el máximo respeto a la deontologÍa profesional. «Guardiola es un ejemplo del reportero total, el que acude con presteza a un ‘breaking news’, pero siempre buscando claves y contexto; o el que dedica meses de investigación, atando cabos y comprobando datos y hechos, hasta tener armada una gran historia», añadió el jurado del Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez.

El ganador se conocerá el 22 de mayo en la gala que se celebrará en el Parador de Segovia después de la segunda y última reunión del jurado. El premio está dotado con 8.000 euros para el vencedor y 2.000 euros para cada uno de los otros dos finalistas, además de para los tres ‘La Lente de la Tierra’, una pieza de la Real Fábrica de Cristales de La Granja representativa del galardón.

En la víspera volverán a celebrarse las jornadas Periodismo en lo Global que organiza la APS en colaboración con la Universidad de Valladolid. Una cita que permitirá escuchar las reflexiones de Olea, Ayestaran y Guardiola, entre otros ponentes.

Premiados en anteriores ediciones

En la lista de los premiados figuran Manu Leguineche, Diego Carcedo, Felipe Sahagún, José Virgilio Colchero, Javier Martín Domínguez, Hermann Tertsch, Beatriz Iraburu, Juan Jesús Aznárez, Ángela Rodicio y José Luis Márquez, Román Orozco, Ferrán Sales, Gervasio Sánchez, Pilar Bonet, Juan Fernández Elorriaga, Vicente Romero, Evaristo Canete, Fran Sevilla, Ramón Lobo, Juan Cierco, Tomás Alcoverro, Javier Espinosa, Enric González, Rosa María Calaf, Javier del Pino, Joaquín Ibarz, Soledad Gallego-Díaz, Eugenio García Gascón, Enrique Ibáñez, Mónica Bernabé, Marc Marginedas, Íñigo Domínguez, Juan Pedro Quiñonero, Mónica García Prieto, Cristina Sánchez, Javier Martín Rodríguez, Mavi Doñate, Plàcid Garcia-Planas, Miguel Ángel de la Fuente, Luis de Vega y Emilio Morenatti.

Asimismo, son Premios ‘Cirilo Rodríguez de honor’ Enrique Meneses, Carmen Sarmiento, Dolores Masana y Aurelio Martín.