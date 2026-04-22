El Mercado Romano se despide con 20.000 visitantes y el respaldo del comercio local

La tercera edición de Segovia Decus Romae clausuró ayer con más de 20.000 visitantes en el mercado instalado en la avenida Padre Claret y lleno en las conferencias y visitas guiadas celebradas a lo largo del fin de semana. Así lo ha valorado el Ayuntamiento de Segovia, que ha calificado el balance de “muy positivo”.

La principal novedad de esta edición fue el cambio de modelo del mercado, con 20 puestos exclusivamente artesanales, 12 de ellos de comerciantes segovianos, cuya gestión corrió por primera vez a cargo de FECOSE. El presidente de la federación, Alberto García, ha reconocido que “ha sido dura por la carga de trabajo que ha supuesto, pero estamos muy contentos, tanto en lo relativo a afluencia de público como a ventas”. La concejala de Turismo, May Escobar, ha destacado que el diseño de esta edición “ha sido completamente diferente al planteado anteriormente: hemos querido dar más protagonismo al comercio local y potenciar la parte didáctica”.

Las conferencias celebradas en el Museo de Segovia sobre vida cotidiana en la antigua Roma, arquitectura romana y la relevancia de Segovia en la Hispania Citerior registraron lleno, al igual que las visitas guiadas para público general y familias. Cerca de 300 personas participaron en estas actividades paralelas, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.