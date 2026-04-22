7 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha afirmado en su comparecencia mensual en Radio Segovia Cadena SER que el Ayuntamiento “está siendo víctima” del proceso de regularización extraordinaria de migrantes puesto en marcha por el Gobierno de España, al que acusa de trasladar toda la carga a los consistorios “sin protocolos, sin información y sin financiación”. Lo ha resumido con una expresión directa: “La filosofía esa de yo hago la fiesta y la pagas tú. Eso es exactamente lo que está pasando”.

Según los datos que ha facilitado el alcalde, los cuatro CEAAS municipales están afectados, pero la mayor presión se concentra en el CEASUR del Centro Cultural de San José, donde la media de atención diaria por este proceso ha sido de 40 personas el miércoles, 70 el jueves, 70 el viernes y 80 el lunes, con un total de unas 250 personas atendidas desde el inicio. Las citas del servicio de Padrón municipal están ya cubiertas hasta la segunda semana de mayo. El lunes se produjo además un incidente con una persona que “se puso agresiva” y requirió la presencia de la Policía Local, aunque según Mazarías el episodio “se cerró sin más trascendencia”.

El alcalde ha explicado que muchos solicitantes acuden a las oficinas municipales reclamando el Certificado de Vulnerabilidad, un documento que el Ayuntamiento solo puede expedir a quienes tienen expediente previo en la ciudad: “Es fácil entender que no se pueden dar certificados a una persona sin tener los datos que ratifiquen esa situación de vulnerabilidad”. Ha añadido que la concejala de Servicios Sociales acudió el lunes a una reunión en la Subdelegación del Gobierno convocada a iniciativa propia para reclamar aclaraciones sobre el proceso, con un resultado decepcionante: “La funcionaria que acudió reconoció que era incapaz de aclarar ninguno de los aspectos del proceso por los que se la preguntó. Todo está improvisado”.

Mazarías ha anunciado que el Grupo Municipal Popular presentará una moción en el pleno del 29 de abril para rechazar la gestión del Gobierno e instar a la retirada del Real Decreto de regularización masiva, por carecer de mecanismos de control adecuados y contravenir el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

La moción exigirá además que cualquier modificación en materia de extranjería se tramite como proyecto o proposición de ley, con debate parlamentario, y que se dote a los ayuntamientos de información, protocolos y medios económicos cuando se les involucre en este tipo de procesos.

El alcalde ha rechazado con dureza las críticas del PSOE, que había pedido refuerzos al Ayuntamiento acusándole de falta de planificación: “Yo creo que ya lo podemos considerar como un insulto a la inteligencia de los segovianos. Lo de Clara Martín y su grupo es puro servilismo hacia su jefe, hacia Pedro Sánchez, único culpable de esta situación”.

Plazas Nueva Segovia

En otro orden de asuntos, Mazarías ha actualizado el estado de las obras de renaturalización de las plazas de Nueva Segovia. La plaza de Calderón de la Barca ya está recepcionada y operativa. Las de Tirso de Molina y Fernando de Rojas deberían quedar terminadas esta semana, y la de Bécquer la siguiente, siempre según los plazos comunicados por la empresa ejecutora.

El alcalde ha reconocido que es la cuarta vez que la empresa fija una fecha que luego incumple: “Evidentemente, con esta situación el Ayuntamiento ya está estudiando la posibilidad de imponer penalidades por los retrasos”. Ha señalado, no obstante, que la empresa habría reforzado su personal en los últimos días. Mazarías ha defendido el resultado de las actuaciones y ha pedido a los conductores que se adapten al nuevo sistema de aparcamiento en batería marcha atrás implantado en las plazas.